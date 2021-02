«Сандэнс» — главный фестиваль независимого кино в США, до которого редко добираются российские кинокритики, а зря», — два года назад писал журналист Егор Москвитин. Почему туда редко добираются российские кинокритики? Наверное, потому что отправиться в Парк-Сити в штате Юта, где проходит фестиваль (откройте карту, это буквально in the middle of nowhere), — дорогое удовольствие, которое может позволить не каждая редакция. Если любовь к кино настолько велика и ты жаждешь приключений, можно, конечно, отправиться за свой счет. Курс доллара растет, поэтому сложно назвать точную сумму, но по примерным подсчетам на перелет, проживание и питание на время фестиваля нужно хотя бы 180–200 тыс. рублей.

Учитывая все это, я никогда не была на «Сандэнсе», хоть и очень хотелось. В моем случае роль в решении ехать или нет играл еще и тот факт, что у меня появилась инвалидность. Поездки стали сложнее физически, а планировать их нужно тщательнее. Также инвалидность всегда делает их дороже, поэтому я обрадовалась, что в этом году из‑за пандемии «Сандэнс» перешел в онлайн-формат. Это означало, что посмотреть фильмы можно из любой точки мира.