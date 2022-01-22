С 20 января по 30 февраля пройдет ежегодный «Сандэнс» — главный фестиваль независимого кино в США. Егор Москвитин будет вести киноблог фестиваля на «Афише Daily».

Мы начинаем дневник «Санденса-2022»! Хотя в этом году его стоило бы назвать «ночником», потому что кинофестиваль в последний момент перешел в онлайн, и теперь мы, скифы и азиаты, смотрим его по американскому времени — то есть в кромешной тьме. Но 25-го января мы все равно сорвемся с места и полетим в город-призрак Парк-Сити, чтобы показать вам, что бывает, если цирк (фестиваль) уехал, а клоуны (мы) остались.

Первая ночь «Санденса» была темна и полна ужасов, но среди ужастиков и комедий выделился фильм «Когда закончишь спасать этот мир».

Это режиссерский дебют Джесси Айзенберга, основанный на его же аудиоспектакле. Продюсеры — небезызвестная студия А24, Эмма Стоун и Джулианна Мур, сыгравшая одну из ролей. Финн Вольфхард из «Очень странных дел» играет старшеклассника по имени Зигги Кац, который бренчит себе что‑то на гитаре перед экраном компьютера и радует тем самым 20 000 фанатов по всему миру. Те стабильно ему донатят российские рубли и казахские тенге (серьезно), но все деньги мира парень готов променять на любовь одноклассницы Лилы (темнокожая норвежская актриса Алиша Бо) — политической активистки, поэтессы, эколога и борца за все хорошее против всего плохого. Но девушка инфантильного парня не замечает.

А дома зреет проблема серьезней, мама Зигги (Джулианна Мур) управляет шелтером для жертв домашнего насилия и так грустит, что ее сын эгоист, что заводит странную дружбу с мальчиком получше. А папа просто хочет, чтобы его любили и замечали.

Получается что‑то вроде «Леди Бёрд», но без крыльев — зато милое, звонкое, трогательное и легкое. Но самое поучительное в этой истории — уровень амбиций.

Вот представьте, что Джесси — это вы. Что вы годами, если не десятилетиями, восхищаете всю индустрию. Что вы работаете с лучшими режиссерами и сценаристами и неизбежно впитываете их опыт. Что все вокруг спрашивают вас: когда что‑то снимешь, когда напишешь?

Что в этой ситуации делают Джесси Айзенберг, Джона Хилл, Бри Ларсон, Пол Дано, Вигго Мортенсен и многие другие?

Не сходят с ума, не лезут на капитанский мостик «Титаника» и не устраивают погром на острове Бергмана, А пишут тихие исповеди о своей семье.

Все бы так.