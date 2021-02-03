Сегодня объявили номинантов «Золотого глобуса» — главной премии голливудской прессы. Рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах этого непростого киносезона, которые отмечены несколькими номинациями.

Фильмы «Манк» («Mank»)

Лучший драматический фильм

Лучший режиссер (Дэвид Финчер)

Лучшая актер в драме (Гэри Олдман)

Лучшая актриса второго плана (Аманда Сейфрид)

Лучший саундтрек (Трент Резнор и Аттикус Росс)

Нетфликсовская премьера «Манка» (после чисто условного проката в паре стран) стала для киноманов тем, чем для более широкой публики должен был стать релиз «Довода» — моментом единения, напоминанием о том, что кинопроцесс, несмотря ни на что, не остановился. «Манк» Дэвида Финчера подошел на эту символическую роль идеально: тур к самой почитаемой картине в истории кино в сопровождении одного из самых культурных, несмотря на поп-репутацию, режиссеров современности. Ирония, разумеется, в том, что трудно вспомнить за последние годы фильм, которому был бы нужнее большой экран, техническое оснащение кинозала и его ощущение. Подробнее в рецензии

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«Суд над чикагской семеркой» («The Trial of the Chicago 7»)

Лучший драматический фильм

Лучший режиссер (Аарон Соркин)

Лучший актер второго плана (Саша Барон Коэн)

Лучший сценарий

Лучшая песня («Hear My Voice») Где‑то Соркин отталкивается от стенограмм заседаний, где‑то пишет историю сам — ему не привыкать. Чтобы разнообразить слишком очевидное противостояние репрессивной системы и свободолюбивых революционеров, он делает акцент на разногласиях среди последних: главным образом на антагонизме между Эбби Хоффманом (Коэн) и Хейденом (Редмейн). Один — контркультурный анархист с косяком, второй — аккуратный молодой политик с далеко идущими планами; один, впрочем, глубже, чем кажется на первый взгляд, а второй — отважнее. Словесный пинг-понг, все эти перекрестные допросы и театральные споры между идеалистами и прагматиками — это то, что Соркин умеет делать с закрытыми глазами. Подробнее в рецензии

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«Девушка, подающая надежды» («Promising Young Woman»)

Лучший драматический фильм

Лучший режиссер (Эмералд Феннелл)

Лучшая актриса в драме (Кэри Маллиган)

Лучший сценарий «Девушка, подающая надежды» — спродюсированный Марго Робби полнометражный дебют англичанки Эмералд Феннелл, актрисы и шоураннера одного из сезонов «Убивая Еву», полностью встраивается в этот тренд [фильмов про разгневанных женщин], но со своими особенностями. Формально это не b-movie, а как бы респектабельное, пусть и кокетливо, слегка хулиганское, кино, которое и развлекает, и поднимает серьезные проблемы. Но пропеть манифест сложно, и Феннелл из‑за этой многозадачности не может остановиться ни на жанре, ни на тоне, все время норовя схватить зрителя за пуговицу и обратиться к нему срывающимся голосом. Подробнее в рецензии

«Земля кочевников» («Nomadland»)

Лучший драматический фильм

Лучший режиссер (Хлоя Чжао)

Лучшая актриса в драме (Фрэнсис МакДорманд)

Лучший сценарий «Земля кочевников» не без оснований считается одним из возможных фаворитов «Оскара-2021». Все-таки лента уже получила главные премии на фестивалях в Венеции (признание профессиональной публики) и в Торонто (приз зрительских симпатий), а оба киносмотра нередко становятся для американских картин предвестниками оскаровских наград. То есть фильм уже готов стать народным арт-мейнстримом с простыми, понятными чувствами для зрителей, при этом снятыми как бы с авторским почерком. И какой бы в нынешние времена не казалась бессмысленной бесконечная зацикленность на «Оскаре», но золотоносная награда все еще выступает ретроградным маяком для аудитории (в том числе российской). В любом случае надо признать, что путь этой картины в народ будет сопряжен с оскаровской гонкой, какой бы она не казалось туманной сейчас из‑за пандемии. Подробнее в рецензии

«Отец» («The Father»)

Лучший фильм

Лучший актер в драме (Энтони Хопкинс)

Лучшая актриса в драме (Оливия Колман)

Лучший сценарий Великие Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграли в новой экранизации пьесы французского писателя и драматурга Флориана Зеллера о престарелом, 80-летнем, мужчине Энтони, страдающем провалами в памяти, и его дочери Анне, которая давно живет самостоятельно и уже не может лично заботиться об отце. Еще одна проблема заключается в том, что ни одна из нанятых сиделок не выдерживает старческих выходок Энтони: все всегда заканчивается их побегом из дома. Зеллер, взявшийся на этот раз за постановку лично, написал сценарий совместно с Кристофером Хэмптоном («Искупление», «Опасные связи»). Кроме того, в «Отце» сыграли Имоджен Путс и Марк Гатисс. Вероятно, нас ожидает доработанная версия первой экранизации, переписанная оскароносным сценаристом и исполненная уже превосходными мировыми звездами.

«Борат-2» («Borat Subsequent Moviefilm»)

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

Лучший актер (Саша Барон Коэн)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле Саша Барон Коэн достиг по-настоящему экзистенциальных высот в сиквеле импровизационной комедии, уделавшей Америку четырнадцать лет назад. Про его персонажа Бората и раньше не было понятно, кого же он вообще пародирует. Казахи думали, что издеваются именно над ними, поэтому первый фильм запретили и только ко второй части поняли, что для любого американца их страна — как самая желанная terra incognita, и сделали узнаваемую фразу Бората «Very Nice!» своим туристическим слоганом. Но дело даже не в этом. Куда важнее посыл, который смелейший комик планеты вложил в «Бората-2», где в американском кино дебютирует удивительная болгарская актриса — натурально, открытие года — по имени Мария Бакалова в роли дочери Бората . Именно она перевоспитывает своего первобытного отца и весь свой выдуманный Казахстан, познает (и по дороге, разумеется, высмеивает) феминистические и прогрессивные ценности, наконец встречается с Руди Джулиани, адвокатом Трампа, который оказывается мерзким старикашкой-харассером — и это оказалось зафиксировано на камеры. Можно даже предположить, что эта картина хоть немного повлияла на выборы президента — а значит, «Борат-2», при всей его кажущейся примитивности и неприкрытой комедийности, изменил мир вокруг, что в 2020 году уже немало.

Подробности по теме «Борат-2»: что не так с возвращением героя Казахстана в Америку «Борат-2»: что не так с возвращением героя Казахстана в Америку

«Одна ночь в Майами» («One Night in Miami»)

Лучший режиссер (Реджина Кинг)

Лучший актер второго плана (Лесли Одом-мл.)

Лучшая песня («Speak Now») Режиссерский дебют актрисы Регины Кинг по одноименной пьесе Кемпа Пауэрса. Дело происходит в феврале 1964 года: после боксерского поединка, в котором Сонни Листон сенсационно уступает чемпионский титул 22-летнему Мухаммеду Али (тогда еще Кассиусу Клею), Клей празднует победу в затрапезном мотеле вместе со своими приятелями — Малкольмом Иксом, соул-певцом Сэмом Куком и великим игроком в американский футбол Джимом Брауном. Похоже на анекдот (или фильм Николаса Рога «Ничтожество»), но тут не до шуток: обсуждается главным образом борьба афроамериканцев за свои права. Как и положено при таких вводных, в «Однажды» несколько театральная атмосфера и отличные актерские работы — особенно хорош британец Кингсли Бен-Адир в роли Малкольма Икса, который тут центральная фигура. Написано живо, снято чуть длинновато и скучновато, может быть, но крепко. Фильм наверняка как‑то вспомнят на «Оскаре»; при этом трудно представить, что его станут смотреть в России, например.

«Ма Рейни: Мать блюза» («Ma Rainey’s Black Bottom»)

Лучший актер в драме (Чедвик Боузман)

Лучшая актриса в драме (Виола Дэвис) Чикаго, 1920-е. «Мать блюза» Ма Рейни (Виола Дэвис) пытается записать пластинку на студии, где всем руководят белые. Тем временем в ее музыкальном ансамбле зреет революция: амбициозный трубач Ливи (Чедвик Боузман) намерен выйти на первый план наперекор воле Ма. «Ма Рейни: Мать блюза» — последний фильм Чедвика Боузмана и последняя возможность оценить, насколько яркого артиста мы потеряли. Ливи — лучшая роль актера, в которой он демонстрирует широкий эмоциональный диапазон и естественность на экране. Не менее хороша и Виола Дэвис в заглавной роли, которая ни на секунду не дает усомниться в том, кто здесь главная звезда. В драматургической основе — пьеса темнокожего писателя Августа Уилсона, входящая в десятичастный «Питтсбургский цикл». Права на экранизацию произведений Уилсона принадлежат Дензелу Вашингтону: «Ограды» по одноименной пьесе он снял лично, а в случае с «Ма Рейни: Мать блюза» выступил продюсером. Театральная природа произведения чувствуется в фильме слишком отчетливо: это касается не только физической ограниченности места действия (большая его часть происходит в двух помещениях), но и природы диалогов, не всегда звучащих органично в кинематографическом пространстве. Но это все еще отличный текст и актеры делают все возможное, чтобы соответствовать ему. Хороши не только Боузман и Дэвис, но и Глинн Терман из последнего сезона «Фарго» и Колман Доминго из «Эйфории» в ролях музыкантов из ансамбля Ма.

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«Новости со всех концов света» («News of the World»)

Лучшая актриса второго плана (Хелена Ценгель)

Лучший саундтрек Пол Гринграсс, еще один специалист по Борну, сменил ручную камеру на кран ради этого лиричного вестерна. Том Хэнкс (работавший с Гринграссом на «Капитане Филлипсе») играет одинокого ветерана-конфедерата, который после Гражданской войны зарабатывает тем, что ездит по Техасу и с выражением зачитывает желающим новости из газет. Однажды он натыкается на девочку, немку, похищенную и воспитанную индейцами и не говорящую по-английски, и соглашается отвезти ее к родственникам. Хэнкс в этой роли был неизбежен — кто еще сегодня может потянуть роль южанина, которому мы немедленно должны сочувствовать. В пару ему за умение визжать и настороженно смотреть взяли юную немецкую блондинку из «Разрушительницы системы». Фильм, как положено, отсылает к классическим вестернам с Джоном Уэйном (из очевидного — «Настоящее мужество» и «Искатели»), но его прозрачная политическая программа Джону вряд ли бы понравилась. Хорошие артисты, красивые пейзажи — славная в целом картина в своем жанре, но очень уж неторопливая и незамысловатая.

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«Зависнуть в Палм-Спрингс» («Palm Springs»)

Редкий фрукт — отличный ромком, причем на несколько заезженный, мягко говоря, мотив временной петли. Моложавый раздолбай (комик Энди Сэмберг) бесконечно проживает один и тот же в меру паршивый день: Калифорния, он с нелюбимой подружкой приехал на свадьбу знакомых, все произносят тосты и напиваются. И вот однажды в его петлю попадает сестра невесты (Кристин Милиоти), тоже девушка с проблемами. Это прежде всего вариация на тему понятно какой картины, но ясно, что авторы насмотрелись и всякой инди-фантастики, и свадебных фильмов, и при этом сумели сочинить что‑то, если и не новое, то свежее. Отдельная радость — Милиоти и как она матерится. Яркая второплановая роль у Дж.-К.Симмонса. Много витамина D, объемные персонажи, убедительная режиссура, остроумно и в меру мизантропично.

«Мавританец» («The Mauritanian»)

Лучший актер в драме (Тахар Рахим)

Лучшая актриса второго плана (Джоди Фостер) Фильм основан на реальной истории Мохамеду Ульд Салахи из Мавритании. Бывший боец мухаджидов-антикоммунистов в Афганистане в 1990-х годах был схвачен и передан властям США после 11 сентября (с разрешения правительства Мавритании) и содержался в Гуантанамо без предъявления обвинений и суда в течение 14 лет (с 2002 по 2016 год). Он был освобожден, когда государство, наконец, признало его свидетельства бесполезными, так как они были получены под пытками. Фильм Кевин МакДонаоьда снят по сценарию Майкла Броннера, Рори Хейнса и Сохраба Ноширвани, написанного по книге самого Салахи «Дневник Гуантанамо», опубликованной в 2015 году, когда он еще находился в тюрьме: страницы рукописи регулярно передавались его адвокату Нэнси Холландер. Франко-алжирская звезда Тахар Рахим играет Салахи; также в фильме снялись Джоди Фостер и Шейлин Вудли. Бенедикт Камбербатч играет военного прокурора, подполковника Стюарта Коуча, который очень увлечен идеей смертной казни.

«Мьюзик» («Music»)

Лучшая комедия или мюзикл

Лучшая актриса в комедии или мюзикле (Кейт Хадсон) Режиссерский дебют певицы Сии. Краткий сюжет «Мьюзик» таков: девушка (Кейт Хадсон), ранее занимавшаяся распространением запрещенных веществ, вынуждена взяться за опеку своей сводной сестры с аутизмом (Мэдди Зиглер, постоянная партнерша Сии по клипам — именно она снималась в «Chandelier»). Ей в этом помогает угрюмый тренер по боксу (Лесли Одом-мл.). По ходу ей придется столкнуться с флешбэками из прошлого, многое понять про себя и про сестру, а также, конечно же, найти любовь и успокоение.

Подробности по теме «1+1» с песнями: Смотрим фильм Сии «Мьюзик» и говорим с ней «1+1» с песнями: Смотрим фильм Сии «Мьюзик» и говорим с ней

«Выпускной» («The Prom»)

Лучшая комедия или мюзикл

Лучший актер в комедии или мюзикле (Джеймс Корден) В принципе, все, что нужно знать про «Выпускной», — его поставил Райан Мерфи, человек-бренд, в рамках сделки с «Нетфликс» производящий, как здесь уместно будет выразиться, контент с несколько устрашающей скоростью. Хотя странным образом это его первая полнометражная режиссерская работа со времен «Обыкновенного сердца» и всего лишь третья в жизни. В основе «Выпускного» — свежий бродвейский мюзикл, переехавший в кинопавильоны вместе со всеми своими песнями и танцами. Мерфи привычно добавил туда звезд и подобающую случаю гиперактивную камеру. Подробнее в рецензии

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Сериалы «Корона» («The Crown») 4-й сезон

Лучший драматический сериал

Лучшая актриса в драматическом сериале (Оливия Колман)

Лучшая актриса в драматическом сериале (Эмма Коррин)

Лучший актер в драматическом сериале (Джош О’Коннор)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале (Джиллиан Андерсон)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале (Хелена Бонем Картер) Главная политическая драма планеты последних лет. Драма о жизни поныне царствующей британской королевы Елизаветы II. В высшей степени так называемое престижное телевидение, в котором общая торжественность обстановки идеально уравновешена юмористическими репризами и глубоко интимным содержанием. Актеров, которые играют в «Короне» правящую чету, меняют каждые два сезона в соответствии с возрастом персонажей. Главную роль сначала исполняла актриса Клэр Фой, а затем Оливия Колман. В роли мужа королевы — Мэтт Смит («Доктор Кто»), а с третьего сезона — Тобиас Мензис. В четвертом сезоне появятся Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер и дебютантка Эмма Коррин в роли принцессы Дианы.

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«Шиттс Крик» («Schitt’s Creek») 6-й сезон

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в комедийном сериале (Юджин Леви)

Лучшая актриса в комедийном сериале (Кэтрин О’Хара)

Лучший актер второго плана в сериале (Дэн Леви)

Лучшая комедийная актриса в комедийном сериале (Энни Мерфи) Сериал рассказывает о семействе Роузов: Джонни Роуз — миллиардер, сделавший состояние на сети видеосалонов, его жена — актриса мыльных опер и двое детей — хипстер Дэвид и светская львица Алексис. После того, как бизнес Джонни терпит крах, все семейство вынуждено переехать жить в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую они приобрели несколько лет назад развлечения ради.

«Отыграть назад» («The Undoing»)

Лучший мини-сериал

Лучший актер в мини-сериале (Хью Грант)

Лучшая актриса в мини-сериале (Николь Кидман)

Лучший актер второго плана в мини-сериале (Дональд Сазерленд) Если ты выглядишь как Николь Кидман, работаешь семейным психотерапевтом, живешь с видом на Центральный Парк, твой муж — известный детский онколог с лицом Хью Гранта, отец — миллионер старой школы с лицом Дональда Сазерленда, а умница-сын играет на скрипке и ходит в частную школу, где обучение стоит 50 тысяч в год, словом, если твоя жизнь удалась настолько безапелляционно, лучше заколотить в своем изысканно обставленном доме все шкафы: когда оттуда посыпятся скелеты, их хватит на небольшое кладбище. Именно это происходит в главном осеннем мини-сериале HBO (в России — «Амедиатеки»), мелодраматическом детективе по роману Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать». Сценарий написал Дэвид Келли, ветеран юридических сериалов, совсем недавно бывший шоураннером «Большой маленькой лжи» на том же HBO, с той же Кидман, примерно в том же жанре и на те же темы. Сняла все серии датчанка Сюзанна Бир, успешный, если и не самый интересный, кинорежиссер («Братья», «Серена», «Птичий короб»), для маленького экрана сделавшая недурного «Ночного администратора». Подробнее в рецензии

«Озарк» («Ozark») 3-й сезон

Лучший драматический сериал

Лучший актер в драматическом сериале (Джейсон Бейтман)

Лучшая актриса в драматическом сериале (Лора Линни)

Лучшая актриса второго плана в сериале (Джулия Гарнер) «Озарк» — очередная попытка предъявить высокородную (то есть непременно мрачную) драму: финансовый консультант на фрилансе (Джейсон Бейтман) отмывает деньги для мексиканской наркомафии и постепенно теряет человеческий облик. Беззащитный от сравнений с «Во все тяжкие», этот сериал добирает свое артистами: в паре с Бейтманом (номинация на «Эмми-2018») границы морали проверяет Лора Линни.

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«Сестра Рэтчед» («Ratched»)

Лучший драматический сериал

Лучшая актриса в драматическом сериале (Сара Полсон)

Лучшая актриса второго плана в сериале (Синтия Никсон) В 1947 году молодая медсестра Милдред Рэтчед (Сара Полсон) устраивается на работу в психиатрическую клинику, чтобы спасти своего брата-маньяка (Финн Уиттрок) от смертной казни. Для этого ей нужно втереться в доверие к старшей сестре (Джуди Дэвис) и главному врачу (Джон Джон Брионес). По крайней мере, так задумывалось изначально. На деле власть над пациентами быстро затмевает все остальные желания Рэтчед. Уже в первом эпизоде она доводит больного до самоубийства. Дальше — больше. После сахарного «Голливуда» Райан Мерфи решил оторваться по полной. Поэтому в «Сестре Рэтчед» будут забитые унитазом священники, отрезанные бензопилой руки и парочка сваренных заживо бедолаг. Другой вопрос, нужен ли такой ориджин персонажу, который вошел в историю как олицетворение тоталитарной системы? Скорее нет. Но — сделайте удивленное лицо — Мерфи не интересно дополнить уже существующую историю. Он вновь пытается перевернуть все с ног на голову. Поэтому его Рэтчед — скрытая лесбиянка, которая изо всех сил борется со своей сексуальной идентичностью. А ее проявляющаяся психопатия — следствие многочисленных травм детства, включая педофилию.

Подробности по теме «Сестра Рэтчед»: приквел «Пролетая над гнездом кукушки» оказался хоррором о злой лесбиянке «Сестра Рэтчед»: приквел «Пролетая над гнездом кукушки» оказался хоррором о злой лесбиянке

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«Великая» («The Great»)

Лучший комедийный сериал

Лучшая актриса в комедийном сериале (Эль Фэннинг)

Лучший актер в комедийном сериале (Николас Холт) Девушка из обедневшей европейской семьи (Эль Фэннинг) выходит замуж за российского императора Петра (Николас Холт) и принимает имя Екатерина. В мире сериала Петр III на момент свадьбы уже вовсю правит Россией. Он — деспот, болван и весельчак с очень серьезными детскими травмами, о которых напоминают стоящие во дворце мумия матери и огромная статуя отца, Петра I (в реальности деда, конечно), запечатленного в компании медведя. Медведи, как несложно догадаться, в «Великой» занимают особое место, и первый появляется уже в самом начале в качестве свадебного подарка невесте. Подробнее в рецензии

«Эмили в Париже» («Emily in Paris»)

Лучший комедийный сериал

Лучшая актриса в комедийном сериале (Лили Коллинз) Продленный на второй сезон суперхит Netflix, который долгое время занимал первые места в топе видеосервиса. Воздушная ерундовина «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в роли неуемной американки, по рабочей визе приехавшей в офис маркетингового отдела парфюмерии в столице Франции. Без знания языка и с призрачной надеждой сохранить отношения на расстоянии она сталкивается со снобским неприятием и разницей культур. Париж в десятисерийном шоу представлен тегами «круассаны» и «секс»: девушке с порога все предлагают свидания, бойфренда или флирт с начальником; французы не хотят работать, но непременно любят с утра выпить вина и с кем‑нибудь изменить, отчего посмеиваются над движением #MeToo и вообще не отличают сексизм от сексуальности. Помимо прочего, к этому набору прилагается красавчик-сосед, который непременно работает шеф-поваром в местном ресторанчике.

Подробности по теме «Эмили в Париже», «Правило Коми», «Земля монстров» и другие новые сериалы «Эмили в Париже», «Правило Коми», «Земля монстров» и другие новые сериалы

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«Тед Лассо» («Ted Lasso»)

Усатый Судейкис в роли Лассо больше всего напоминает Неда Фландерса из «Симпсонов», представляя собой благостный образчик порядочности и правильности. Он всегда готов подать руку помощи любому ближнему, всегда носит опрятный свитер сверху на светлую рубашку и по вечерам печет печенье для начальницы. Ведь главная его задача — лавировать между прихотями капризного босса и нестабильным настроением команды, в которой нужно знать и дни рождения игроков и особенности характера каждого. Как можно понять, «Тед Лассо» лишь формально сериал о футболе. В нем мы видим только самые общие моменты тренировок и матчей. Основная же интрига происходит в раздевалке. Фактически это сериал о том, как американец со смешными усами обаял снобскую Англию. Не сомневайтесь, Тед Лассо похитит и ваше сердечко. Подробнее в рецензии

«Стюардесса» («The Flight Attendant»)

Лучший комедийный сериал

Лучшая актриса в комедийном сериале (Кейли Куоко) Лучшее развлечение для тех, кто равнодушен к «Звездным войнам» и британской монархии, откровенно дурацкий, но затягивающий сериал с Кейли Куоко (больше известной как Пенни из «Теории большого взрыва»): остросюжетная и гламурная черная комедия с трупами, шпионами, женским алкоголизмом и беспорядочными половыми связями. Во всех смыслах аэропортовое чтиво — как если бы Тому Клэнси дали написать пару серий «Секса в большом городе». Куоко играет нью-йоркскую стюардессу Кэсси, ведущую легкомысленный, скажем так, образ жизни. Однажды он выходит ей боком: на рейсе в Бангкок она флиртует с пассажиром по имени Алекс Соколов (голландец Михиль Хаусман), обольстительно небритым финансистом, чье происхождение (а также судьба) подчеркивается томиком «Преступления и наказания». В Таиланде они напиваются, Кэсси просыпается рядом с ним в гостинице и обнаруживает, что у него перерезано горло. Она ничего не помнит, в панике слегка прибирается и убегает. В Нью-Йорке вокруг нее начинает кружить ФБР, по ее следу идет зловещая женщина Миранда, и, в общем, Кэсси приходится играть в детектива. Зося Мэмет играет лучшую подругу Кэсси, юристку по фамилии Мурадян («Бортпроводница» поставлена по свежему бестселлеру американского армянина Криса Бохджаляна). Рози Перез — коллегу, ведущую двойную жизнь корейской шпионки. Хаусман мертв к десятой минуте, но регулярно посещает героиню в фантазиях (прием, который быстро выдыхается, надо признать). Куоко — замечательная. Поскольку Кэсси мало, в общем, отличается от Пенни, не очень понятно, может ли она играть что‑то другое, но в амплуа пьющей решительной блондинки, притягивающей несчастья, она бесподобна, и сериал полностью, на самом деле, держится на ней, ее энергетике и ее обаянии. Все, что вокруг — глупо, стремительно и занимательно. Сериал постоянно напоминает, что снят в 2020-м: сразу два важных мужских персонажа независимо друг от друга — геи, сотрудница ФБР с бухты-барахты предъявляет коллеге, белому мужчине, счет за привилегии, и так далее. Единственная, пожалуй, серьезная проблема — что «Проводнице» мало быть комедийным триллером, и из прошлого Кэсси лезут какие‑то детские травмы, связанные с переданным ей по наследству отцовским алкоголизмом, периодически возникает зануда-брат, и в общем, вся эта линия однозначно тянется к скучным воспитательным оргвыводам. Но приятно, что пьет Кэсси не по-голливудски — ах, герой вылакал треть бутылки и рухнул на самое дно жизни — а вполне по-русски, начиная утро с щедрой порции водочки.

«Ход Королевы» («The Queen’s Gambit»)

Лучший мини-сериал

Лучшая актриса в мини-сериале (Аня Тейлор-Джой) Шахматы, как известно, не самый кинематографичный вид спорта: два человека, молча сидящие за столом. Зато великого шахматиста, в отличие, допустим, от прыгуна в высоту, может убедительно сыграть любой актер, умеющий напряженно смотреть перед собой. В мини-сериале «Ход королевы» много пространства отдано под шахматные поединки, за которыми неинтересно будет следить даже специалисту, поскольку целиком и в развитии позицию показывают редко. Но монтаж огромных карих глаз Ани Тейлор-Джой и шахматных фигур, снятых в сложных ракурсах, открывает, как видно, почти безграничные возможности: вот оно наконец шахматное кино для миллионов. Подробнее в рецензии

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«Неортодоксальная» («Unorthodox»)

Лучший мини-сериал

Лучшая актриса в мини-сериале (Шира Хаас) «Неортодоксальная» — хит Netflix, один из самых обсуждаемых сериалов весны-2020, в равной степени понравившийся и зрителям, и критикам. Современному зрителю, застрявшему на карантине по всему миру, несомненно оказались близки поднимаемые в сериале темы — большинство из которых, надо сказать, актуальны в любые времена. Свобода выбора, поиск себя, семейные ценности, социальные нормы, вера, религия, национальная идентичность и сексуальная самоидентификация. Критикам же в «Неортодоксальной» среди прочего приглянулись заботливо выстроенная структура и необычная внешность исполнительницы главной роли. Подробнее в рецензии

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«Нормальные люди» («Normal People»)