Почему нужно срочно смотреть самый мотивирующий ситком этого года «Тед Лассо», для которого Apple TV+ уже заказал второй сезон?

Англичанка Ребекка (Ханна Уоддингэм) — блондинка в возрасте, которой после развода с мужем-плейбоем достался футбольный клуб «Ричмонд». Чтобы навредить бывшему, она готова на все — даже выписать из Штатов тренера по американскому футболу и нанять его на явно неподходящую должность, чтобы спустить «Ричмонд» в помойку. Этот тренер и есть, собственно, Тед Лассо (Джейсон Судейкис), которого мы застаем в самолете за чтением Керуака. Вместе с коллегой, рыжим бородачом Бердом (Брендан Хант), Тед летит в Великобританию и делает вместе с юным фанатом «мы-шку» (так от слова «себя-шка» Тед называет селфи, и это не единственное его ласкательно-уменьшительное изобретение в мире лексики). Туманный Альбион принимает Лассо в штыки; каждый встречный называет его «дрочилой», и Тед сразу же позорится на пресс-конференции, где открывается, что об английском футболе он знает только то, что мяч бьют ногой. Вдобавок команда не слишком-то уважает Теда. Ершистый капитан Рой (Бретт Голдстайн), которому по возрасту уже пора на пенсию, не готов идти на контакт. А задиристый звездный форвард Джейми (Фил Данстер) и вовсе презирает и игнорирует. Тут надо сказать, что Джейми встречается с полупрофессиональной моделью Кили ( специально приглашенная звезда Джуно Темпл, почти что камео ), которая ответственна в сериале за фем-повестку. Кили известна тем, что «почти известна», и будет вносить свои коррективы в сюжет, разбавляя сугубо мужскую компанию в кадре. Ребекка же готова как угодно насолить новому тренеру, который не просто приветлив, но из кожи вон лезет, чтобы понравиться, собственноручно готовя для леди-босс бисквиты.

Персонажа Теда Лассо актер Джейсон Судейкис («Несносные боссы», «Мы — Миллеры», а также он снимался у своей возлюбленной Оливии Уайлд в «Образовании») придумал самостоятельно еще семь лет назад для вирусного промо NBC Sports. Герой какое‑то время был популярным, потом спустя годы его вытащила из чулана, отряхнула и вернула к жизни целая команда шоураннеров. Среди создателей «Теда Лассо» тот самый Брендан Хант, который играет в сериале второго тренера Берда, — актер, прославившийся примерно двумя десятками ролей в различных комедиях, в том числе «Несносные боссы» и «Мы — Миллеры» с тем же Судейкисом. Продюсер и сценаристка «Теда» Джо Келли писала также скетчи для Saturday Night Live, где, кажется, и познакомилась с Судейкисом. Еще к сериалу приложил руку Билл Лоренс — между прочим, создатель легендарной «Клиники». Усатый Судейкис в роли Лассо больше всего напоминает Неда Фландерса из «Симпсонов», представляя собой благостный образчик порядочности и правильности . Он всегда готов подать руку помощи любому ближнему, всегда носит опрятный свитер сверху на светлую рубашку и по вечерам печет печенье для начальницы. Ведь главная его задача — лавировать между прихотями капризного босса и нестабильным настроением команды, в которой нужно знать и дни рождения игроков и особенности характера каждого.

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Можно даже сказать, что главная мораль этого сериала в том, что хороший тренер — прежде всего, менеджер от Бога, который умеет виртуозно решить любую командную задачу. При этом футбольный тренер может даже не уметь сделать пас мячом. Да и зачем ему это, если его правая рука — суровый Берд, а левая — гастарбайтер-уборщик Нейтан с задатками тренера. Вместе они не только поднимут командный дух «Ричмонда» и выиграют серию матчей, но и создадут группу психологической взаимопомощи «Алмазные псы». Такой сюжетный ход — реверанс в сторону отношенческих историй, которых в «Теде Лассо» немало. Кили собачится с Джейми, Рой запал на Кили, Ребекка мстит бывшему мужу, Тед разводится, а Берд закрутил роман с шахматисткой. Как в любом сериале, всем участникам этих историй рано или поздно нужен мудрый совет, чем и занимаются «Алмазные псы» (в честь этого даже назвали целый эпизод). Как можно понять, «Тед Лассо» лишь формально сериал о футболе . В нем мы видим только самые общие моменты тренировок и матчей. Основная же интрига происходит в раздевалке. Фактически это сериал о том, как американец со смешными усами обаял снобскую Англию. Не сомневайтесь, Тед Лассо похитит и ваше сердечко.

Смотреть, если: хотите увидеть один из лучших ситкомов, созданных за последние 20 лет (наравне с «Как я встретил вашу маму» и «Клиникой», Зак Брафф выступил режиссером одной из серий «Теда Лассо»); устали от крови, физического и эмоционального насилия на экране, а также супергеройских сериалов и фильмов; хотите увидеть милую чопорную Англию, в которой пьют чай на завтрак, а не такую, как в сериале «Голяк».

Не смотреть, если: ожидаете увидеть сериал о профессиональных игроках в футбол.