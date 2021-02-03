Премия «Золотой глобус» объявила номинантов

В Лос-Анджелесе назвали номинантов 78-й премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы.

За звание лучшего драматического фильма соревнуются «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Отец», «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды». Лучшей драматической актрисой могут стать Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

В номинацию «Лучший актер в драматическом фильме» попали Риз Ахмед («Звуки металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гэри Олдман («Манк») и Тахар Рахим («Мавританец»).

В режиссерской номинации представлены Эмералд Феннелл за триллер «Девушка, подающая надежды», Дэвид Финчер за биографическую драму «Манк», Реджина Кинг за фильм «Одна ночь в Майами», Аарон Соркин за картину «Суд над чикагской семеркой» и Хлоя Цжао за драму «Земля кочевников».

В шорт-листе лучших драматических сериалов оказались «Корона», «Страна Лавкрафта», «Озарк», «Мандалорец» и «Рэтчед». Полный список номинантов доступен на сайте премии.

78-я церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет 28 февраля 2021 года. Традиционно премию вручают в начале января, но из‑за пандемии мероприятие отложили почти на два месяца.