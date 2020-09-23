18 сентября на Netflix вышел второй за год сериал от режиссера «Голливуда» и «Американских историй ужасов/преступлений» Райана Мерфи. В этот раз автор не переписывает историю, а с ног на голову переворачивает литературный образ Милдред Рэтчед — той самой инфернальной медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки».
В 1947 году молодая медсестра Милдред Рэтчед (Сара Полсон) устраивается на работу в психиатрическую клинику, чтобы спасти своего брата-маньяка (Финн Уиттрок) от смертной казни. Для этого ей нужно втереться в доверие к старшей сестре (Джуди Дэвис) и главному врачу (Джон Джон Брионес). По крайней мере, так задумывалось изначально. На деле власть над пациентами быстро затмевает все остальные желания Рэтчед. Уже в первом эпизоде она доводит больного до самоубийства.
Дальше — больше. После сахарного «Голливуда» Райан Мерфи решил оторваться по полной. Поэтому в «Сестре Рэтчед» будут забитые унитазом священники, отрезанные бензопилой руки и парочка сваренных заживо бедолаг. Другой вопрос, нужен ли такой ориджин персонажу, который вошел в историю как олицетворение тоталитарной системы? Скорее нет. Но — сделайте удивленное лицо — Мерфи не интересно дополнить уже существующую историю. Он вновь пытается перевернуть все с ног на голову. Поэтому его Рэтчед — скрытая лесбиянка, которая изо всех сил борется со своей сексуальной идентичностью. А ее проявляющаяся психопатия — следствие многочисленных травм детства, включая педофилию.
К такому повороту событий надо быть готовым. Но фанаты фильма и книги точно будут в ярости. В любом случае Сара Полсон одним только взглядом передает всю бездну, которая разверзлась у нее в душе (остальные тоже молодцы, но задвинуты в кордебалет). Она холодна, бестактна, смотрит преимущественно исподлобья и, вообще, напоминает скорее гаргулью, чем человека. Вдобавок сценаристы не поленились написать для нее приличный текст. И пару раз за сезон актриса выдает сногсшибательные монологи по несколько минут каждый. Правда, злые языки (на Западе «Рэтчед» преимущественно ругают, в то время как шоу держится в топ-3 по просмотрам в мире) уже сравнили Полсон с Луизой Флетчер — оригинальной исполнительницей роли в фильме Милоша Формана. И это, конечно, абсолютно разные уровни. Но и Мерфи не Форман. Благо режиссер сам это понимает.
Из социальных тем в «Рэтчед» — лишь насильное психиатрическое лечение квир-людей электричеством (такое действительно практиковалось, пока в 1990 году гомосексуальность перестали считать болезнью) и щепотка феминизма. В остальном это хоррор пополам с экранизацией истории болезни. И с задачей создать дискомфорт сериал справляется блестяще.
Оказывается, излюбленный фетиш Мерфи — залакировать все, что попадает в кадр, и расставить яркие визуальные акценты (теперь цвет настроения — зеленый) — лучше всего подходит психбольнице, как это уже было в одном из сезонов «Американской истории ужасов». Отточенные до блеска скальпели, клаустрофобически крупные планы, трепанация черепа, медленное натягивание скрипящих перчаток — в «Рэтчед», безусловно, есть на что посмотреть. За это спасибо великой Джуди Бекер. Она была художником-постановщиком в «Кэрол», «Горбатой горе» и двух сериалах Райана — «Вражде» и «Позе». Правда, местами Бекер, скажем так, перестаралась. Например, после сцены с разделкой устриц в шестом эпизоде жалеешь, что под рукой не оказалось гигиенического пакета.
Однако, несмотря на всю жесть, порой довольно сложно отделаться от мысли, будто смотришь растянутый ситком по мотивам «Психо» — возможно, виновата хичкоковская музыка а-ля Бернард Херрманн, общая театральность происходящего или эффектное, но цирковое камео Шэрон Стоун с обезьянкой. Этот дуализм впечатлений мешает собраться «Сестре Рэтчед» в целостную картину.
Тревожно, захватывающе, иногда забавно и в целом смело — все же надо уметь выставить больных диссоциативным расстройством безапелляционными шизиками в 2020 году так, чтобы тебя не закидали камнями. Но если задуматься о смысле происходящего, то на итоговых титрах не покидает чувство пустоты. Разочарование усиливает финальная сцена, в которой Рэтчед едет во второй сезон с багажом из нераскрытых сюжетных линий и зрительских вопросов. Обидно. Причем если верить словам самой Сары Полсон, то сериал задуман на четыре сезона, где финальный станет, соответственно, ребутом «Пролетая над гнездом кукушки».
Вы хотите посмотреть «Удивительную миссис Мейзел» в хоррор-обработке.
Вы ждете полноценный приквел «Пролетая над гнездом кукушки» и законченной истории.
Весь шестой эпизод, в котором сочетаются тошнотный ужин, нервный срыв, рефлексия героини и кукольный театр.
Все, что сделал Райан Мерфи, фильм «Идентификация», корейский сериал «Убей меня, исцели меня».