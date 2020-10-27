Казахстан сделал фразу из фильма «Борат» слоганом рекламы для туристов

На правительственном ютьюб-канале Kazakhstan Travel появился ролик под названием «Нраица! Новый слоган казахстанского туризма. Ответ Борату». В нем показывают туристов, которые знакомятся с достопримечательностями Казахстана — любуются видами гор, пробуют кумыс и гуляют по Астане. Каждый кадр заканчивается фразой из уст путешественников: «Very nice» («Нраица»).

Казахстанская национальная компания Kazakh Tourism сделала фразу «Very nice!» (в российской адаптации — «Нраица!») слоганом новой рекламной кампании. Эту фразу герой Саши Барона Коэна журналист Борат Сагдиев повторял в обоих частях «Бората» по поводу и без.

Авторы рекламы — американец Деннис Кин, который ведет передачу о путешествиях на казахстанском ТВ, и его коллега, режиссер Ермек Утемисов. Сперва они заручились поддержкой сервиса по продаже билетов Aviata, а затем обратились к представителям Kazakh Tourism с предложением нового рекламного слогана.

«Природа Казахстана очень красивая; еда очень хорошая; люди, несмотря на шутки Бората об обратном, одни из самых приятных. Мы хотим, чтобы каждый приехал в Казахстан в 2021-м и в последующих годах и увидел, что родина Бората лучше, чем они, возможно, слышали», — заявил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов, отметив, что фраза Бората идеально описывает туристические возможности страны.

Сам Коэн заявил в электронном письме, которое направил в The New York Times, что Казахстан в его фильме не имеет ничего общего с реальной страной. «Я выбрал Казахстан, потому что это было место, о котором почти никто в США ничего не знал, что позволило нам создать дикий, комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан — прекрасная страна с современным, гордым обществом и полная противоположность Борату», — считает режиссер.

«Борат 2» вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime 23 октября. Кинокритик Станислав Зельвенский писал для «Афиши Daily», почему возвращение знаменитого вымышленного персонажа-репортера Саши Барона Коэна оказалось несоразмерно слабым для 2020 года.