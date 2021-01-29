Краткий сюжет «Мьюзик» таков: девушка ( Кейт Хадсон ), ранее занимавшаяся распространением запрещенных веществ, вынуждена взяться за опеку своей сводной сестры с аутизмом ( Мэдди Зиглер , постоянная партнерша Сии по клипам — именно она снималась в «Chandelier»). Ей в этом помогает угрюмый тренер по боксу (Лесли Одом-мл.). По ходу ей придется столкнуться с флешбэками из прошлого, многое понять про себя и про сестру, а также, конечно же, найти любовь и успокоение.

Фильм в ноябре раскритиковали за то, что там человека с аутизмом играла нейротипичная героиня. Сиа в ответ защищалась, порой довольно странно: по ее словам, она исследовала проблему три года (прежде чем фильм все-таки выпустили) и даже пробовала на роль девушку с аутизмом, но это оказалось слишком эмоционально тяжело для последней, и вообще, сперва стоит посмотреть фильм, а потом уже осуждать. До сих пор непонятно, то ли артистка недостаточно попыталась провести правильный кастинг, то ли действительно это был бы травмирующий опыт для нейроотличных людей — многие были вовсе возмущены даже не фильмом (его и вправду никто не видел), а реакцией артистки на критику. В январе Сиа сказала, что перед релизом они отправили фильм на проверку в некоммерческую организацию Child Mind Institute (она занимается помощью нейроотличным детям), и те сообщили, что с сюжетом все в порядке и он на «100% корректен». Но в итоге история вокруг фильма для многих затмила сам фильм.

Сама Сиа признается, что при создании «Мьюзик» опиралась на картины «1+1» и «Моя собачья жизнь»: «Всех я заставила смотреть „1+1“ (это одна из моих любимейших картин) и „Мою собачью жизнь“. Очень странные и разнообразные референсы, прям не может быть более разных по духу». Оба фильма по-разному рассказывают о том, как заботиться о людях, которые в силу разных обстоятельств не могут полностью заботиться о себе. К этому сюжету Сиа добавила музыку.

Сиа настаивает, что «Мьюзик» — это не мюзикл. Да, ей нравятся «Ла-Ла Ленд» и «Бриолин», но вообще, она находит мюзиклы «монотонными». Если вывести за скобки тематику, «Мьюзик» окажется добротной музыкальной картиной, близкой даже не к американским аналогам (см. «Ла-Ла Ленд»), а к советским с их совсем уж лучезарными условностями и безоговорочным движением к счастью. «Я сделала [музыкальные видео] больше похожими на музыкальные клипы с танцем в качестве дополнительного средства выразительности, — рассказывает она „Афише Daily“. — Мы с Райаном Хеффингтоном и Мэдди работаем еще с „Chandelier“. И мы продолжаем развивать наш музыкальный язык втроем, в глубине танца. И это очень специфический язык, этим он мне нравится».