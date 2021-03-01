28 февраля в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и, частично, в онлайн-формате прошла ежегодная премия голливудской прессы «Золотой глобус». Статус этой награды в последнее время критикуют, в том числе из‑за единообразия ее членов, тем не менее прошедшая премия запускает наградной сезон и дает представление о том, как может пройти «Оскар» в этом году.

Награждение по зуму Дэвид Финчер пьет в кабинете, Николь Кидман с семьей расположилась на диване, Билл Мюррей сидит у себя на террасе — в рамках постковидной безопасности все номинанты «Золотого глобуса» этого года остались у себя дома. Все они были представлены исключительно дистанционно, нарядившись в лакшери-луки только для того, чтобы посидеть на трансляции перед веб-камерой. Это, конечно, сильно ударяет по фешен-стороне кинопремии, поскольку по вебу особо ничего не разглядишь, но организаторы «Золотой глобуса» попросили звезд выкладывать свои нарядные фото в соцсети. Впрочем, некоторые номинанты решили по такому случаю остаться в домашнем прикиде — например, обладатель фирменных усов и новоявленного звания «Лучший актер в комедийном сериале» Джейсон Судейкис («Тед Лассо») выглядел максимально расслабленно, словно сел посмотреть по телевизору выступление любимой футбольной команды (благо триумфальная роль к тому располагает).

Соответственно, нынешние лауреаты не смогли потрогать свои награды и пошутить про вес премии, узнавая о победе и поддерживая друг друга лишь по зуму. Отчего возникали забавные онлайн-переговоры вроде того, что актриса Оливия Колман не могла понять, кошку или собаку держит у себя на руках ее коллега Сара Полсон.

При этом все-таки физически существовало целых две сцены — в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, телемост между которыми вели комикессы Тина Фей (NY) и Эми Полер (LA). Про коронавирус шутили очень мало, уровень юмора был под стать формату предельно скромный, то есть на фоне прошлогоднего перформанса Рики Джервиса была видна разительная разница. В зале присутствовали исключительно люди в защитных масках, которые по мере своих сил аплодировали звездам, которые все-таки смогли по-настоящему подняться на сцену, чтобы объявлять номинации и победителей. В роли вручантов перед камерами на красной дорожке попопзировали Галь Гадот, Джейми Ли Кертис, Майкл Дуглас, Хоакин Феникс и многие другие. Связь по зуму — вечная головная боль для всех, ведь обязательно что‑то пойдет не так, не важно, кто ей пользуется, ваш дед-ветеран или мировая телекорпорация NBC в прямом эфире. В первой же объявленной победе происходит извечная проблема со звуком: не слышно лауреата Дэниэла Калуи, который получил награду как раз за роль в фильме с пламенными речами («Иуда и черный мессия»). К счастью, после неловкой заминки Калуя обрел голос (он включился на фразе «You’re doing me dirty»), и дальше по ходу церемонии уже подобных проблем не возникало. Скорей всего, все недочеты будут исправлены и подобный онлайн-формат в том или ином виде будет опробован и на грядущей церемонии «Оскара», которая состоится в конце апреля. Но будем надеяться, что к тому времени, организаторы смогут себе позволить чуть больше оффлайн-подключений, чем на «Глобусе». Netflix собрал большинство наград

Всего в копилке онлайн-гиганта в этом году аж восемь «Золотых глобусов» — в прошлом году на их счету было лишь два, но нынешний изоляционный год в эпоху стримингов сделал свое дело. Главный триумфатор «Нетфликса» этого года — конечно, сериал «Корона», который не проиграл ни в одной представленной номинации и взял все четыре свои награды: лучшая драма, лучшая актриса в драме (Эмма Коррин), лучший актер в драме (Джош О’Коннор, которого стоило разглядеть еще в прошлом сезоне), лучшая актриса второго плана на ТВ (Джиллиан Андерсон). При этом нетфликовский премиум-фильм «Манк», представленный в шести категориях, ожидаемо остался не у дел с робкой надеждой исправить ситуацию на «Оскаре». Хотя то, что в сценарной секции «Золотой глобус» отошел Аарону Соркину за «Суд над чикагской семеркой» (тоже Netflix), а не финчервоской оде сценарному делу — уже тревожный звоночек. Темный «Золотой глобус»

Этим вечером премия прошла под лозунгом «Black Golden Globe» (который был даже произнесен со сцены). Премию вовсю призывают пригласить еще больше темнокожих участников внутрь организации для голосования. Трио участников ассоциации даже поднялось на сцену и произнесла речь о том, что они готовы признать свою потребность в изменениях. Так что, словно отвечая на все претензии, церемония началась сразу с двух подряд побед Дэниэла Калуя («Иуда и черный мессия») и Джона Бойега («Голос перемен») за их политически важные роли активистов-афроамериканцев. В том же череде победа Чедвика Боузмэна. Гибель звезды «Черной пантеры» настолько печальна, что было почти невозможно не почтить его память его первым и теперь уже последним «Золотым глобусом» за роль музыканта в фильме «Ма Рэйни: Мать блюза» (Netflix). Андра Дэй стала второй афроамериканкой, победившей в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» за всю историю «Золотого глобуса». Первой была Вупи Голдберг («Цветы лиловые полей», 1986). Три сюрприза с актрисами

Во трех киношных номинациях победили совершенно неожиданные кандидатки — возможно, это было связано с тем, что состав был слишком разношерстный, из‑за чего голоса растворились сами в себе, поэтому финальный перевес был минимальный. К примеру, в комедии внезапно победила Розамунд Пайк, которая настолько убедительно сыграла «Аферистку», что зрители желают ее героини смерти в конце фильма. Хотя многие были уверены, что победу должна одержать Мария Бакалова — главное комедийное открытие фильма «Борат-2». Настоящая сенсация случилась в драматической секции: среди таких актрис как Фрэнсис МакДорманд, Виола Дэвис, Кэри Маллиган и Ванесса Кирби победу одержала певица Андра Дэй за роль в байопике Билли Холидей. Еще один сюрприз произошел с фильмом «Мавританец», который принес Джоди Фостер «Золотой глобус» за роль юристки Нэнси Холландер, которую в прессе прозвали «защитницей террористов».

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Лучшим фильмом на иностранном языке стал фильм из США

Курьез «Золотого глобуса»: Галь Гадот объявляет, что лучшим фильмом на иностранном языке становится американский фильм «Минари», который по иронии судьбы попал в эту номинацию, только потому что рассказывает о корейской семье в США. Многие критиковали премию за то, что «Минари» запрятали в такое наградное гетто, а не выдвинули в основные номинации. Очевидно, что ситуацию поправит «Оскар». «Девушка, подающая надежды» осталась ни с чем На импульсивную «Девушку» возлагали слишком много надежд. Многие посчитали возможными фаворитками актрису Кэри Маллиган и сценаристку Эмеральд Феннелл. Но в конце концов современный триллер остался с пустыми руками. С другой стороны, недостачу скрасило то, что Феннелл сыграла в «Короне», которая была обильно награждена этим вечером.

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