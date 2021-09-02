«Афиша Daily» собрала тренды осенней моды, на которые стоит обратить внимание. Укороченные блейзеры, вязаные платья макси, легинсы в рубчик, свитера на молнии и еще 7 тенденций, подходящих под любой гардероб.

Клетка Школьный стиль для начала учебного года? Как оригинально. Однако из года в год любовь к тартану, клетке, гусиной лапке и прочим атрибутам формы только растет. Кажется, немалую роль в этом играет популярность неформально-школьных образов в тиктоке и вездесущий Y2K-стиль. Поэтому клетчатые образы на осень лучше смешивать с панк-эстетикой, но не ударяться в классику. В конце концов, идеальное, хоть и избитое комбо к юбке с орнаментом тартан — мерч любимой группы и «мартинсы».

Яркие однотонные вещи Бальзам на душу для тех, кто путался в сотнях бежевых, коричневых и бордовых оттенков на рейлах с осенними коллекциями. Конечно, они тоже там будут — из бежевой монополии инстаграма мы выберемся нескоро, — но теперь их можно будет разбавить яркостью. Просто кричащая одежда не подойдет. Для надлежащего эффекта выбирайте вещи из гладких материалов с минимумом фурнитуры и акцентов.

Дутые жилетки Тренд, к которому стоит присмотреться как можно скорее. Жилет — удобная вещь для переменчивой погоды. Даже тонкие варианты помогут утеплиться в случае, если образ на день вы выбирали, не глядя на термометр и все еще вспоминая ушедшее лето. Самый главный вариант на осень — тонкий стеганый жилет оверсайз пастельного оттенка. Такой сейчас можно найти во всех основных масс-маркет брендах. Если вам нравятся дутые безрукавки с принтом, озаботьтесь покупкой однотонной альтенативы — к удобству вы привыкнете, а вот вписывать яркую вещь во все образы устанете.

Пайетки и бахрома Месть за пандемию, а также за осеннюю хмурую погоду, дожди, обязательный выход в офис и все на свете. Для вещей с пайетками, бисером и стразами работает принцип «чем больше, тем лучше», так что скромничать здесь точно не надо. Не стесняйтесь вводить некогда праздничные атрибуты в повседневные образы (например, носить блузы в пайетки с офисными костюмными брюками), а на вернувшиеся вечеринки надевайте все лучшее сразу.

Укороченные блейзеры В подиумном варианте кроп-блейзеры стоит носить как часть костюма — с мини из того же материала. Но подобный комплект даже страшно представить в условиях осеннего холода. Сочетайте миниатюрные пиджаки с объемными джинсами с высокой посадкой (пока низкая талия, которая возвращается уже года три, не укрепила позиции) и не забывайте про водолазку или топ в качестве нижнего слоя — фешен-геройства не стоят продутой поясницы.

Длинные трикотажные платья Тем, кто в осеннем сезоне хочет быть Беллой Хадид, не меньше, стоит обратить внимание на однотонные длинные платья-кардиганы. В них предостаточно вайба нулевых, который очень любит модель. Воротник поло, ткань лапша и фасон по фигуре не будут лишними. Для более расслабленных образов обратитесь к ярким платьям в пол свободного кроя. В поисках идеального принта ориентируйтесь на классику Missoni — пестрые полосы и эффект меланжа никогда не устареют.

Легинсы В прошлом году лосины как‑то неожиданно пережили второе рождение и теперь их можно считать базой осенне-зимнего гардероба, а не пережитком 2010 года. Чтобы низ лука не выглядел так, как будто вы забыли надеть юбку, выбирайте сложные модели. Это могут быть легинсы со штрипками, фактурные модели в рубчик, варианты с разноцветными деталями или простроченными стрелками.

Брюки и джинсы с принтом У вас наверняка есть пара-тройка однотонных синих джинс, столько же черных (или серых) брюк: теперь пришло время поэкспериментировать с принтами. В плане комбинаторики можно пойти легким путем и сочетать такие низы с однотонными верхами. А можно вдохновиться стилем скандинавов и попробовать собрать лук с несколькими принтами. Не бойтесь ошибиться: самый глобальный тренд сейчас — расслабленность и здоровая ирония.

Свитера с горлом на молнии Лайфхак для тех, кому собственный гардероб кажется слишком скучным: при выборе вещей обращайте внимание на детали — именно они делают образ острым. К примеру, вместо привычного свитера или водолазки попробуйте взять джемпер с горлом на молнии. Поиграйте с многослойностью: наденьте сверху пиджак или, наоборот, подденьте рубашку, расстегнув ворот, чтобы торчал воротничок.

Большие бомберы Тандем Рафа Симонса и Миуччи Прады вернул в наши осенние гардеробе оверсайз-бомберы. Осенью их можно носить как верхний слой, а зимой — как средний. О том, что сочетаются они с любой вещью — от тех же трикотажных макси-платьев до лосин в рубчик, — говорить не стоит.

Вещи в аутдор-эстетике Пандемия заставила нас вспомнить об активностях на свежем воздухе вроде хайкинга и кемпинга, а они в свою очередь запустили тренд на одежду в аутдор-эстетике. И если раньше найти такие вещи можно было у специализированных марок типа Patagonia или The North Face, то сейчас флиски, непромокаемые куртки, нейлоновые брюки и другие технологичные айтемы представлены в каталоге любого модного бренда.