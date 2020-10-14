В 2020 году релизы вещей со стразами, блестками и пайетками происходят без привязки к каким‑либо праздникам: кажется, после всех событий этому миру просто хочется праздновать жизнь. «Афиша Daily» предлагает не дожидаться повода, а блистать уже сейчас.
Стразы не обошли стороной даже спортивные бренды и марки с аутдор-одеждой. adidas выпустил сразу несколько моделей в коллаборации со Swarovski: например, Stan Smith с блестящей зеленой или черной пяткой, а также силуэт Rivalry Low — здесь не только пятка присыпана кристаллами, но и три полоски выложены камнями. Еще одна неожиданная коллаборация — Jimmy Choo и Timberland: теперь можно найти те самые рыжие ботинки с сияющей окантовкой или черные с серебристым напылением на носу.
Легкий намек
Панама Kangol6100 р.
Сумка COS£125
Платье Mango3599 р.
Топ Nuè32 317 р.
Сапоги Vagabond16 400 р.
Если вы не готовы блестеть с ног до головы, а попробовать тренд очень хочется, в масс-маркете можно найти интересный симбиоз украшения и одежды — бра-топ из страз. Носить его предполагается поверх футболок, джемперов и платьев: наш выбор — уютный осенний лук с платьем из тонкого трикотажа и высокими сапогами.
Праздник каждый день
Блестящее платье с драпировкой подойдет не только для особых случаев: сделать его ежедневным помогут водолазка и грубые ботинки в армейском стиле. Алый берет добавит образу драматичности.
Внимание к деталям
Берет Zara1199 р.
Свитер Lime3299 р.
Брюки I Am Studio8900 р.
Сумка Mango3599 р.
Кеды Vans6390 р.
Еще один способ поиграть со стразами — найти подходящий аксессуар. Берет с серебристыми и золотистыми вкраплениями можно вписать в любой образ благодаря ненавязчивости декора: объемный свитер и брюки в пижамном стиле составят ему отличную пару.
Три кристальные полоски
Шапка COS£25
Куртка Arket$199
Брюки «Октябрь»7999 р.
Джемпер Uniqlo1499 р.
Кроссовки adidas8999 р.
А вот еще одна пара из той самой коллаборации adidas x Swarovski — классические, на первый взгляд, суперстары, но с блестящими полосками и пяткой. Отлично впишутся в образ из белого, черного и серого цветов.
На выход
Пиджак Roma Uvarov Design11 850 р.
Сумка Zara3299 р.
Футболка Mango1299 р.
Брюки Carhartt WIP4494 р.
Кроссовки Asics6999 р.
Пиджак с цветами из страз необязательно комбинировать с костюмными брюками и ботинками. Возьмите на заметку карантинный тренд и сочетайте формальный верх с расслабленным низом вроде спортивных штанов. Доиграть образ помогут кроссовки на плоской подошве и многосоставная поясная сумка.