В 2020 году релизы вещей со стразами, блестками и пайетками происходят без привязки к каким‑либо праздникам: кажется, после всех событий этому миру просто хочется праздновать жизнь. «Афиша Daily» предлагает не дожидаться повода, а блистать уже сейчас.

Стразы не обошли стороной даже спортивные бренды и марки с аутдор-одеждой. adidas выпустил сразу несколько моделей в коллаборации со Swarovski: например, Stan Smith с блестящей зеленой или черной пяткой, а также силуэт Rivalry Low — здесь не только пятка присыпана кристаллами, но и три полоски выложены камнями. Еще одна неожиданная коллаборация — Jimmy Choo и Timberland: теперь можно найти те самые рыжие ботинки с сияющей окантовкой или черные с серебристым напылением на носу.

Легкий намек

Если вы не готовы блестеть с ног до головы, а попробовать тренд очень хочется, в масс-маркете можно найти интересный симбиоз украшения и одежды — бра-топ из страз. Носить его предполагается поверх футболок, джемперов и платьев: наш выбор — уютный осенний лук с платьем из тонкого трикотажа и высокими сапогами.

Праздник каждый день

Блестящее платье с драпировкой подойдет не только для особых случаев: сделать его ежедневным помогут водолазка и грубые ботинки в армейском стиле. Алый берет добавит образу драматичности.

Внимание к деталям

Еще один способ поиграть со стразами — найти подходящий аксессуар. Берет с серебристыми и золотистыми вкраплениями можно вписать в любой образ благодаря ненавязчивости декора: объемный свитер и брюки в пижамном стиле составят ему отличную пару.

Три кристальные полоски

А вот еще одна пара из той самой коллаборации adidas x Swarovski — классические, на первый взгляд, суперстары, но с блестящими полосками и пяткой. Отлично впишутся в образ из белого, черного и серого цветов.

На выход

Пиджак с цветами из страз необязательно комбинировать с костюмными брюками и ботинками. Возьмите на заметку карантинный тренд и сочетайте формальный верх с расслабленным низом вроде спортивных штанов. Доиграть образ помогут кроссовки на плоской подошве и многосоставная поясная сумка.