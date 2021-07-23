Последние пару лет интернет переживает небывалый наплыв новых эстетик — субкультур, не обремененных философией и идеологией и строящихся в основном вокруг визуала. Y2K — одно из таких стремительно ворвавшихся направлений. Вы можете не знать эту аббревиатуру, но подходящие фото в ленте точно видели.

Что такое Y2K?

Сокращение Y2K (year 2k или year 2000) в конце 90-х использовали программисты, обеспокоенные тем, что компьютеры не справятся с переходом в новую эру и обнулят сами себя. Если говорить о стиле, то Y2K это все, что мы так любили в начале 2000-х, — гламур и стразы, наивные образы и ретрофутуристичная техника (например, те самые телефоны-раскладушки). В 2020-х буквально все ведет к глобальному переосмыслению нулевых — возвращение Пэрис Хилтон, перерождение легендарного бренда велюровых костюмов Juicy Couture и даже перезапуск Motorola Razr V3.

Как одеться?

Bershka

499 р.

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1799 р.

Bershka

499 р.

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7945 р.

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4800 р.

Weekday

2499 р.

Weekday

3999 р.

Weekday

2999 р.

Zara

4499 р.

Monki

1100 р.

Bershka

1799 р.

Найти подходящий наряд для Y2K-образа сейчас проще простого. В любом масс-маркет-бренде вы найдете десяток «детских» укороченных футболок, несколько разновидностей широких джинсов, целый ряд сетчатых вещей и забавные сумочки с украшениями. За по-настоящему «вышедшими из моды» брюками с низкой талией, миниатюрными тонкими кардиганами и платьями с газетным принтом лучше отправиться в секонд-хенды.

Как обработать фото?

Важная часть репрезентации Y2K-образов — коллажи в духе журнала Cool. Универсальный прием — размноженное изображение на пастельном графическом фоне, стикеры и эффект состаривания.

Саша Гармаш (@privetsasha, любит фото в Y2K-стиле): «В снимках для инстаграма важно, чтобы было, за что зацепиться взглядом, — поэтому в любую фотографию я стараюсь добавить какой‑нибудь айкэчинг-элемент. Очень люблю необычные (порой несуразные) позы. Чтобы создать Y2K-фото, вам понадобится лук в этом стиле (короткие цветные топы, широкие джинсы, мини-юбки, разноцветные заколки, сумки багетики, узкие очки и т.д), хороший свет (лучше закатный), камера айфона либо пленочная мыльница, а также щепотка дерзости и раскрепощенности, чтобы классно позировать и не стесняться камеры».

И еще несколько Y2K-образов для вдохновения

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