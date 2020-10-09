9 октября отмечает день рождения Белла Хадид: американской супермодели исполняется 24 года. Снимки выходов Беллы мгновенно разлетаются по соцсетям и модным изданиям — не в последнюю очередь это заслуга ее личной стилистки Мими Каттрелл (которая также одевает Джиджи Хадид). «Афиша Daily» разобралась, на что модель делает акцент в своих образах.

Если описать стиль Беллы Хадид одним временым промежутком, то это будут «нулевые». Челка-шторки на глазах, гладкие волосы, откровенные вырезы, полупрозрачные топы, открытый живот, низкая талия брюк. Но не все готовы к такому прямому цитированию стиля икон двухтысячных, поэтому стоит присмотреться к более жизнеспособным приемам модели, которые можно интегрировать в свой гардероб.

Узкие очки

Белла начала носить узкие очки еще до массового тренда на образы в стиле героев «Матрицы». Причем модель выбирает самые разные варианты: темные (почти как в кино), нестандартные, с яркой оправой или вообще без нее. Узкие очки гармонично смотрятся на лице вытянутой овальной формы, но, если честно, никто уже не соблюдает подобные правила — в конце концов, можно надеть такую оправу на костюмированную вечеринку.

Бомберы и мотокуртки

Помимо уже привычных пиджаков с мужского плеча и кожаных косух модель выбирает в качестве верхней одежды куртки мотоциклиста и бомберы в стиле формы для колледжа. Белла интегрирует их в многослойные образы: например, с кардиганом и кроп-топом. А также играет на контрасте — бомбер в грубом рабочем стиле со светоотражающими деталями сочетает с платьем-бюстье в цветок.

Необычные головные уборы

Стилисты знают: чтобы образ был цельным, важно подумать не только над украшениями и сумкой, но и дополнить его головным убором. Причем речь идет не только о привычных шапках и кепках. Зимой возьмите на заметку вязаные панамы, а весной и летом — косынки (носить их можно с купальниками на пляж) и панаму из денима.

Брюки с принтом

Мы привыкли, что джинсы и брюки должны быть однотонными (клетка или полоска — это максимум). Но Белла и ее стилистка не готовы загонять себя в такие рамки: модель может надеть джинсы клеш в огурцы, выбрать лосины тай-дай с паттерном под разлитый бензин или одеться в брюки в стиле сафари с разноцветными крестами. На самом деле этот прием не так сложно перенять: самое важное правило тут — выбирать однотонный верх.

Укороченные топы

Если бы у кроп-топов был амбассадор, им бы точно стала Белла Хадид: столько открывающих живот лонгсливов, футболок и рубашек нет ни у кого. Те, кто любит простые сочетания, могут носить кроп-футболки с джинсами-бойфрендами, а кому предпочтительнее более сложные варианты, может попробовать укороченную рубашку из денима. Если в гардеробе нет укороченного топа, его можно сделать из обычной майки, просто завязав узел спереди. Жителям холодных стран следует взять на заметку короткие костюмные жилеты в сочетании с рубашкой и брюками с высокой талией.