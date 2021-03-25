Семь аккаунтов от России до Норвегии, которые доказывают, что стильными можно быть не только в любимой палитре инстаграма.

Света Комрад @_comrade

В профиле московской художницы и музыкантки Светы Комрад можно подсмотреть десятки удачных сочетаний цветов и смелые комбо разных принтов. Девушка поддерживает локальные бренды уличной моды и не брезгует масс-маркетом, доказывая, что интересный образ создается не отдельными дорогими вещами, а грамотной стилизацией. Если вы не знаете, с чего начать перенимать стильные приемы Светы, обратите внимание на мерч художницы: яркие шарфы и украшения легко разбавят монохромные луки.

Марианне Теодорсен @marianne_theodorsen

Марианне живет в Осло, поэтому в ее блоге наконец можно получить ответ на извечный вопрос: «Как выглядеть стильно даже в пуховике?». На одежде любовь девушки к цвету не останавливается — в профиль к блогерке стоит зайти, чтобы заприметить бренды ярких аксессуаров и бижутерии, а также научиться комбинировать пестрые луки с не менее броским макияжем.

Оливия и Элис @oliviaandalice

Сестры Оливия и Элис (не путать с брендом Alice + Olivia) вот уже несколько лет постят парные луки всех цветов радуги, но предпочтение явно отдают розовым оттенкам. Британской аудитории девушки полюбились, и это переросло в коллаборации с брендами. Одна из последних — яркая коллекция для Asos.

Даша Людная @dashaglamorama

Стилистка, сет-дизайнер и владелица контент-студии — идеальный пример грамотного перехода из однотонного гардероба к ярким вещам. В образах Даши почти не найти одежду с принтами, зато много колор-блок-комплектов с не самыми очевидными сочетаниями.

Анни Йохансен @annejohannsen

Датчанка Анни — наглядный пример следующего витка, который придет на смену «бежевым» блогерам, — блогеры пастельные. Но конфетные оттенки — удобный промежуточный вариант для перехода к более ярким цветам. Поэтому, пока фисташковый, голубой и нежно-розовый только выходят в мейнстрим, есть время насладиться ими сполна.

Алани Фигероа @wuzg00d

Пока большинство фешен-блогерок, предпочитающих яркие цвета, выбирают условно женственный стиль, девушка идет сложной дорожкой уличной моды. Что в этом особенного? Добрая часть стритвир-дизайнеров не выходят за рамки черного, серого и хаки. Так что собрать цветной образ в этом сегменте непросто, но у Алани получается.

Шери Скотт @foreveryoursbetty

Предупреждаем, при просмотре этого профиля у вас могут даже заболеть глаза. Шотландка Шери (она же Бетти) фанатеет от оранжевого цвета. Правда, в отличие от многих интернет-персонажей, которые одеваются в яркий монохром, девушка мастерски сочетает оттенки и не превращает весь свой образ в апельсин.