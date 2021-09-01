Для тех, кто далек от подиумных показов, но хочет быть в курсе происходящего, мы собрали шесть вполне реалистичных и легко адаптируемых тенденций этого сезона.

Расслабленные пальто-халаты

Если вы планируете приобретать очередное пальто, присмотритесь к вариантам с более расслабленным кроем. С заниженной линией плеч, из альтернативных материалов (например, нейлона) и, конечно, с поясом на талии, который можно будет завязать небрежным узлом. Приверженцы формального стиля могут не переживать — пальто-халаты (назовем их так) удачно сочетаются с брючными костюмами. Louis Vuitton это подтвердил.

Университетские куртки

У университетской куртки (она же varsity jacket) большой бэкграунд в поп-культуре, а ее интерпретации в разные годы выпускали самые разные бренды — от массмаркета до люксовых гигантов. Несмотря на то что этой осенью она будет пользоваться бóльшим спросом, это все-таки классика американского стиля и вневременная вещь, которая не утратит актуальности. Поэтому советуем не прибегать к полумерам, а сразу выбрать достойный (читай долговечный) вариант. В первую очередь присмотритесь к работам мастеров в вопросах университетских курток — брендов-старожилов Golden Bear и Dehen 1920.

Яркие свитера с геометрическими узорами

По большому счету, яркие свитера никуда не пропадают и появляются в сезонных коллекциях разных брендов. В этом году особым спросом будут пользоваться экземпляры с броскими геометрическими узорами — абстрактными линиями, треугольниками, прямоугольниками и т. д.

Вязаные жилетки

Да, это вещь, над которой вы, вероятно, когда‑то посмеивались. Заброшенная и забытая всеми (кроме гольфистов и теннисистов) вязаная жилетка возвращается. Наряду с однотонными моделями, украшенными тонкими контрастными полосками, советуем также приглядеться к интерпретациям с яркими принтами и замысловатыми узорами. Учитывая столичную погоду, образы с жилетками на голое тело (в духе Etro и MSGM) видятся не лучшей идеей. Поэтому остановитесь на сочетаниях с поло, рубашками или лонгсливами.

Водолазки

Водолазки и без тенденций появляются в наших гардеробах каждую осень, но в этом году вы будете видеть их чуть чаще. Примечательно, что на первом плане будет не сама вещь, а то, как вы ее носите. У нас есть два совета: экспериментируйте со слоями (носите водолазку под рубашкой, свитшотом или худи) и обратите внимание на модели с еще более длинными воротниками. Для вдохновения можно изучить образы с показа Jil Sander.

Вязаные поло

Поло — вещь более уместная в весенне-летнем сезоне. Если только речь не идет о вязаных моделях. Такие запросто впишутся в образ с костюмом и лоферами. Вообще, вязаные поло — классика итало-американского стиля, более расслабленная, но не менее изящная альтернатива обычной рубашке. Для вдохновения мы могли бы порекомендовать освежить в памяти показы Prada и Jil Sander, но лучше пересмотрите «Славных парней» Скорсезе или несколько серий «Клана Сопрано».