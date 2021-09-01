Для тех, кто далек от подиумных показов, но хочет быть в курсе происходящего, мы собрали шесть вполне реалистичных и легко адаптируемых тенденций этого сезона.

Расслабленные пальто-халаты

Если вы планируете приобретать очередное пальто, присмотритесь к вариантам с более расслабленным кроем. С заниженной линией плеч, из альтернативных материалов (например, нейлона) и, конечно, с поясом на талии, который можно будет завязать небрежным узлом. Приверженцы формального стиля могут не переживать — пальто-халаты (назовем их так) удачно сочетаются с брючными костюмами. Louis Vuitton это подтвердил.

AMI Paris

39 373 р.

Sasquatchfabrix

32 665 р.

Lemaire

81 673 р.

Mr P.

21 750 р.

Primo Emporio

16 000 р.

Университетские куртки

У университетской куртки (она же varsity jacket) большой бэкграунд в поп-культуре, а ее интерпретации в разные годы выпускали самые разные бренды — от массмаркета до люксовых гигантов. Несмотря на то что этой осенью она будет пользоваться бóльшим спросом, это все-таки классика американского стиля и вневременная вещь, которая не утратит актуальности. Поэтому советуем не прибегать к полумерам, а сразу выбрать достойный (читай долговечный) вариант. В первую очередь присмотритесь к работам мастеров в вопросах университетских курток — брендов-старожилов Golden Bear и Dehen 1920.

Golden Bear

37 429 р.

Zara

11 999 р.

Billionaire Boys Club

43 502 р.

Friends with Animals

17 209 р.

Awake NY

69 583 р.

Яркие свитера с геометрическими узорами

По большому счету, яркие свитера никуда не пропадают и появляются в сезонных коллекциях разных брендов. В этом году особым спросом будут пользоваться экземпляры с броскими геометрическими узорами — абстрактными линиями, треугольниками, прямоугольниками и т. д.

Polo Ralph Lauren

30 116 р.

Maison Kitsuné

14 750 р.

Drôle de Monsieur

21 149 р.

Weekday

3999 р.

Palm Angels x Missoni

53 549 р.

Вязаные жилетки

Да, это вещь, над которой вы, вероятно, когда‑то посмеивались. Заброшенная и забытая всеми (кроме гольфистов и теннисистов) вязаная жилетка возвращается. Наряду с однотонными моделями, украшенными тонкими контрастными полосками, советуем также приглядеться к интерпретациям с яркими принтами и замысловатыми узорами. Учитывая столичную погоду, образы с жилетками на голое тело (в духе Etro и MSGM) видятся не лучшей идеей. Поэтому остановитесь на сочетаниях с поло, рубашками или лонгсливами.

Zara

3299 р.

Zara

3299 р.

Roy Roger's

7800 р.

Missoni

34 500 р.

Missoni

24 750 р.

Водолазки

Водолазки и без тенденций появляются в наших гардеробах каждую осень, но в этом году вы будете видеть их чуть чаще. Примечательно, что на первом плане будет не сама вещь, а то, как вы ее носите. У нас есть два совета: экспериментируйте со слоями (носите водолазку под рубашкой, свитшотом или худи) и обратите внимание на модели с еще более длинными воротниками. Для вдохновения можно изучить образы с показа Jil Sander.

Maison Kitsuné

18 485 р.

Zara

2999 р.

Lardini

25 382 р.

H&M

1999 р.

Barena

28 394 р.

Вязаные поло

Поло — вещь более уместная в весенне-летнем сезоне. Если только речь не идет о вязаных моделях. Такие запросто впишутся в образ с костюмом и лоферами. Вообще, вязаные поло — классика итало-американского стиля, более расслабленная, но не менее изящная альтернатива обычной рубашке.

Для вдохновения мы могли бы порекомендовать освежить в памяти показы Prada и Jil Sander, но лучше пересмотрите «Славных парней» Скорсезе или несколько серий «Клана Сопрано».

Beams Plus

13 337 р.

Stussy

9858 р.

Canali

21 472 р.

Altea

22 715 р.

H&M

1699 р.
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