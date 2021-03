Аутдор-бренды, некогда пользовавшиеся спросом только у определенной аудитории, расширяют границы и успешно завоевывают гардеробы даже не увлеченных спортом людей.

О большой популярности одежды для активностей на открытом воздухе говорит и другой фактор — совместные релизы. Смотрите сами, в прошлом году мы увидели коллаборации The North Face c MM6 Maison Margiela и Gucci, Arc’teryx — с Palace, Columbia — с Beams, Colmar A.G.E. — c White Mountaineering, Snow Peak — c Beauty & Youth, и это еще далеко не все заслуживающие внимания союзы.