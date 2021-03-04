Бесконечный источник вдохновения для создания сильных и практичных образов.

Аутдор-бренды, некогда пользовавшиеся спросом только у определенной аудитории, расширяют границы и успешно завоевывают гардеробы даже не увлеченных спортом людей. О большой популярности одежды для активностей на открытом воздухе говорит и другой фактор — совместные релизы. Смотрите сами, в прошлом году мы увидели коллаборации The North Face c MM6 Maison Margiela и Gucci, Arc’teryx — с Palace, Columbia — с Beams, Colmar A.G.E. — c White Mountaineering, Snow Peak — c Beauty & Youth, и это еще далеко не все заслуживающие внимания союзы.

Популярность аутдор-брендов в городской среде объясняется не только свежей и эффектной игрой на контрастах, но и банальной практичностью. Технологичные куртки, головные уборы или кроссовки значительно упрощают составление образов в плохую погоду.

Мы не раз говорили, что приобщиться к аутдор-эстетике не так сложно, как кажется. Самый простой способ — начать с обуви. Экспериментировать и сочетать ее с городской одеждой.

Если эксперименты окажутся удачными, можно переходить к следующим этапам — курткам, брюкам, флискам, головным уборам и т. д. С этим поначалу могут возникнуть трудности. Ступор, связанный с тем, как и что выбирать и, конечно, с чем сочетать. Легче всего найти источники вдохновения или референсы в инстаграме. Аутдор-экипировке и ее адаптации в городскую среду посвящены многие аккаунты. Один из них — от небольшого блога Fasunaa (вот — инстаграм, вот — сайт).

Помимо заслуживающих внимания новинок, в аккаунте регулярно публикуются кадры из лукбуков, а также селекция интересных вещей из текущих коллекций брендов. Иными словами, Fasunaa — это добротный гид для начинающего аутдор-энтузиаста.