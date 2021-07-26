Смерть спортивных костюмов — теперь официально.

Что такое?

Понятие lockdown revenge, или «месть за пандемию», появилось в социальных сетях западных модных инфлюэнсеров под конец прошлого года. Сейчас никто точно не скажет, кто его придумал, но найти такое определение можно под фото и у создательницы журнала Man Repeller Леандры Медин Коэн, и у основательницы бренда обуви Amina Muaddi Амины Муадди. А американский журнал Town & Country посвятил этому тренду весь майский номер, показав съемку с писательницей Джилл Каргман, которая избавляется от спортивных костюмов с помощью паяльника.

Собственно, по последнему описанию можно догадаться, в чем суть тренда. За время самоизоляции люди жутко устали от спортивной одежды и хотят возместить все месяцы локдауна с помощью максимально нарядных вещей. Модная платформа Lyst рапортует — поисковые запросы об обуви на каблуке и платьях выросли на 197 и 176% соответственно. А Net-a-Porter прогнозирует рост продаж в сегменте платьев с яркими принтами. При этом понятно, что тренд более актуален для Европы и США, где была более строгая и долгая самоизоляция.

Какие вещи покупать?

Одежда в стиле «месть за пандемию» на самом деле похожа на вещи для вечеринки. Это платья в пайетках, топы с воланами, пиджаки с аппликациями, обувь со стразами и сумочки из бархата или камней. А также броские украшения. И чем больше декора, тем лучше. Яркий макияж и укладка приветствуются.

Брюки Uterqüe

9590 р.

Туфли Uterqüe

11 990 р.

Топ Rozie

29 900 р.

Платье Lime

1299 р.

Платье Zara

7299 р.

Боди Zara

1799 р.

Лоферы Ganni

€345

Сумка & Other Stories

4990 р.

Колье Mayol

24 000 р.

Пиджак Roma Uvarov Design

15 800 р.

Боди Mango

1699 р.

Клатч Guess

5195 р.

Как это носить?

Прежде всего, забудьте два правила. Первое — правило уместности: теперь не нужно ждать какого‑то особенного события, где вы сможете органично выглядеть разодетыми в пух и прах. Надеть условные платье и каблуки можно даже на пляж. Второе — правило баланса: необязательно «успокаивать» платье в пайетках строгим пиджаком или белыми кедами. Облачиться в стразы и перья можно с ног до головы. В общем, вспомните Керри Брэдшоу (не зря именно сейчас в Нью-Йорке снимают продолжение сериала).

@linneklund

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@aminamuaddi

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@linneklund

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