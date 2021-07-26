Смерть спортивных костюмов — теперь официально.

Что такое? Понятие lockdown revenge, или «месть за пандемию», появилось в социальных сетях западных модных инфлюэнсеров под конец прошлого года. Сейчас никто точно не скажет, кто его придумал, но найти такое определение можно под фото и у создательницы журнала Man Repeller Леандры Медин Коэн, и у основательницы бренда обуви Amina Muaddi Амины Муадди. А американский журнал Town & Country посвятил этому тренду весь майский номер, показав съемку с писательницей Джилл Каргман, которая избавляется от спортивных костюмов с помощью паяльника.

Собственно, по последнему описанию можно догадаться, в чем суть тренда. За время самоизоляции люди жутко устали от спортивной одежды и хотят возместить все месяцы локдауна с помощью максимально нарядных вещей. Модная платформа Lyst рапортует — поисковые запросы об обуви на каблуке и платьях выросли на 197 и 176% соответственно. А Net-a-Porter прогнозирует рост продаж в сегменте платьев с яркими принтами. При этом понятно, что тренд более актуален для Европы и США, где была более строгая и долгая самоизоляция.

Какие вещи покупать? Одежда в стиле «месть за пандемию» на самом деле похожа на вещи для вечеринки. Это платья в пайетках, топы с воланами, пиджаки с аппликациями, обувь со стразами и сумочки из бархата или камней. А также броские украшения. И чем больше декора, тем лучше. Яркий макияж и укладка приветствуются.

Как это носить? Прежде всего, забудьте два правила. Первое — правило уместности: теперь не нужно ждать какого‑то особенного события, где вы сможете органично выглядеть разодетыми в пух и прах. Надеть условные платье и каблуки можно даже на пляж. Второе — правило баланса: необязательно «успокаивать» платье в пайетках строгим пиджаком или белыми кедами. Облачиться в стразы и перья можно с ног до головы. В общем, вспомните Керри Брэдшоу (не зря именно сейчас в Нью-Йорке снимают продолжение сериала).

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