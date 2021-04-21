Показ юбилейной коллекции Aria, запомнился множеством отсылок к столетней истории Gucci и неожиданным сотрудничеством с Balenciaga. Но больше всего запали в душу образы и аксессуары полностью покрытые стразами. Предлагаем реабилитировать броский декор — разбавить гардероб сияющими вещами или позволить себе мерцающие фулл-луки.

Zarqua

$225

Nuè

23 794 р.

Pinko

15 574 р.

Nuè

15 380 р.

Ashish

33 305 р.

Zara

7299 р.

Jeffrey Campbell

$140

H&M

3499 р.

Topshop

2250 р.

Topshop

2550 р.

Zara

3999 р.

Steve Madden Winona

9490 р.

Steve Madden

6350 р.

Steve Madden

12 210 р.
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