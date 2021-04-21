Показ юбилейной коллекции Aria, запомнился множеством отсылок к столетней истории Gucci и неожиданным сотрудничеством с Balenciaga. Но больше всего запали в душу образы и аксессуары полностью покрытые стразами. Предлагаем реабилитировать броский декор — разбавить гардероб сияющими вещами или позволить себе мерцающие фулл-луки.
Zarqua$225
Nuè23 794 р.
Pinko15 574 р.
Nuè15 380 р.
Ashish33 305 р.
Zara7299 р.
Jeffrey Campbell$140
H&M3499 р.
Topshop2250 р.
Topshop2550 р.
Zara3999 р.
Steve Madden Winona9490 р.
Steve Madden6350 р.
Steve Madden12 210 р.
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