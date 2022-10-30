Канье Уэст извинился за свои слова о смерти Джорджа Флойда от фентанила

Канье Уэст извинился за свое утверждение, что Джордж Флойд умер якобы от передозировки фентанила, а не от действий полицейского. Об этом сообщает Rolling Stone.

Рэпер заявил об этом папарацци, которые спросили его об антисемитских высказываниях. Уэст сказал, что не понимал, что его слова считаются антисемитскими.

По его словам, после того как Adidas разорвала связи с музыкантом, он пришел к некоторому осознанию и смирился.

«Когда я вижу это видео [с убийством Флойда] как чернокожий человек, это ранит мои чувства. И я знаю, что полиция совершает нападения, и Америка в целом расистская страна. И я понимаю, что когда мы стали говорить „Black Lives Matter“, то сама идея этого заставляла нас чувствовать себя хорошо вместе как народ, верно? Поэтому, когда я поставил под сомнение смерть Джорджа Флойда, это задело мой народ. Я хочу извиниться. Потому что Бог показал мне, что делает Adidas, что делают СМИ, я знаю, каково это — иметь колено на шее». Канье Уэст

В последние недели Канье Уэст регулярно оказывается в центре скандалов. В начале октября его аккаунт в инстаграме* заблокировали за антисемитизм в сообщениях к рэперу Diddy. Давний партнер музыканта adidas заявил о пересмотре контракта с ним, а затем вовсе разорвал отношения. Также из музея мадам Тюссо в Лондоне убрали его фигурку.

Gap, а также конгломерат Kering отказались от сотрудничества с рэпером. Это случилось после того, как Уэст представил на Парижской неделе моды футболки бренда Yeezy со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.

Кроме того, в подкасте Drink Champs Канье заявил, что Джордж Флойд умер от передозировки фентанила, а не от действий полицейского. А после рэпер пожаловался на «еврейские СМИ», которые его якобы заблокировали. Мать дочери Джорджа Флойда подала в суд на Уэста. Сумма компенсации, которую она требует, — 250 млн долларов.