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СМИ: adidas пересмотрит контракт с Канье Уэстом
Денис Ламехов
Сегодня в 21:01

Производитель спортивной одежды и обуви adidas пересмотрит контракт с американским музыкантом, дизайнером и предпринимателем, основателем бренда Yeezy Канье Уэстом. Об этом пишут Hypebeast, Forbes и еще ряд изданий со ссылкой на заявление adidas.

Официально сообщение спортивной марки не публиковалось. Cогласно данным Hypebeast, в тексте указано:

«adidas всегда стремится к творчеству, инновациям, поддержке спортсменов и художников в том, чтобы они могли реализовать свое видение. Коллаборация adidas и Yeezy — одна из самых успешных в истории нашей индустрии. Мы гордимся командой, которая не покладая рук работала в течение нашего сотрудничества с Йе (Канье взял это имя в 2021 году. — Прим. ред.), и знаковыми товарами, которые были созданы благодаря этому.

Мы также признаем, что все успешные партнерства основываются на взаимном уважении и общих ценностях. После неоднократных попыток урегулировать ситуацию в частном порядке мы приняли решение поставить партнерство на пересмотр. В течение этого периода мы продолжим совместно управлять производством товаров, запланированных к выпуску на ближайшее время».

Контракт Канье Уэста с adidas был подписан в 2013 году — это самое долгое партнерство Уэста в сфере моды на текущий момент. В рамках него увидело свет множество моделей обуви и одежды. Пожалуй, самый известный продукт — кроссовки Yeezy 350 V2.

Со временем Канье начал открыто конфликтовать с adidas. О сути разногласий в накануне для «Афиши Daily» рассказывала команда Please: «У рэпера целый букет претензий к штаб-квартире спортивной марки в Херцогенаурахе: обвинения в плагиате дизайнов шлепанцев Adilette 22 и кроссовок adiFomQ, презентация в рамках Yeezy Day 2022 моделей, которые Канье не утвердил, и общее недовольство „капиталистическими“ принципами. После долгих разбирательств артист предложил adidas статус неэксклюзивного партнера по производству и дистрибуции».

Со ссылкой на банковские документы Bloomberg писал, что роялти Уэста по договору с adidas в 2020 году составили 122 млн долларов.

12 сентября Канье Уэст заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества со сторонними брендами, но сохранит текущие контракты. Спустя три дня он сообщил о намерении выйти из контракта с американской сетью магазинов одежды Gap, включавшего и трехстороннюю коллаборацию Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. На следующий день Gap разорвал договор. Компания рассчитывала получать от сделки порядка 1 млрд долларов ежегодно.

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