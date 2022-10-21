Владеющая брендом Balenciaga компания Kering разорвала отношения с Канье Уэстом

Французский люксовый конгломерат Kering (владеет Balenciaga, а также Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и еще несколькими брендами) разорвал отношения с Канье Уэстом, передает WWD.

«У Balenciaga больше нет никаких отношений и планов на будущее, связанных с этим артистом», — заявили в пресс-службе компании. Подробностей там не сообщили.

К 17 октября фото выхода Канье на последнем к текущему моменту показе Balenciaga были удалены с Vogue Runway и с сайта бренда — при этом Уэст был близок с креативным директором французского модного дома Демной Гвасалией. Кадров с его выходом нет и в видео показа на ютьюбе.

Вещи из трехсторонней коллаборации Yeezy Gap Engineered by Balenciaga убрали со своих сайтов как минимум три крупных онлайн-магазина — Farfetch, Mytheresa и LuisaviaRoma.

Все это произошло после череды скандалов с участием рэпера. В начале октября во время показа своей марки Yeezy на Парижской неделе моды он представил футболки со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.

Затем Канье Уэста заблокировали в фейсбуке, усмотрев в его публикациях антисемитизм. Он перешел в твиттер, где продолжил писать, уверяя, что не может быть антисемитом, и заодно передал привет Марку Цукербергу. Его заблокировали и там.

Следом за этим в подкасте Drink Champs Канье заявил, что Джордж Флойд умер от передозировки фентанила, а не от действий полицейского. А после рэпер пожаловался на «еврейские СМИ», которые его якобы заблокировали. Мать дочери Джорджа Флойда подала в суд на Уэста. Сумма компенсации, которую она требует, — 250 млн долларов.

Ранее, еще до связанных с расизмом скандалов, контракт с Канье Уэстом разорвал Gap, о пересмотре договоренностей заявил adidas.