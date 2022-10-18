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Семья Джорджа Флойда подала в суд на Канье Уэста. Рэпер якобы клеветал о причинах смерти мужчины
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:48

Американка Рокси Вашингтон, которая является матерью одной из дочерей убитого полицейским при задержании в 2020 году Джорджа Флойда, подала в суд на рэпера Канье Уэста. Об этом сообщил Daily Mail.

Женщина считает, что музыкант намеренно распространял о Флойде клеветнические заявления. Их в иске Вашингтон назвала «злонамеренной ложью». По мнению Рокси, Уэст делал это, чтобы извлечь из своих слов коммерческую выгоду.

В частности, Уэст рассказывал о причинах смерти Флойда, которые не соответствуют официальным данным, указанным в расследовании. В подкасте Drink Champs рэпер утверждал, будто мужчина умер от передозировки фентанила.

«Дочь Джорджа Флойда травмирована комментариями Канье Уэста, и он создает для нее небезопасную и нездоровую среду… Некоторые слова имеют последствия, и господин Уэст будет вынужден это понять», — заявила Вашингтон.

Интересы женщины и ее дочери в суде будет представлять юридическая компания The Witherspoon Law Group. Она намерена отсудить у рэпера 250 млн долларов. Представители семьи Флойда настаивают, что ложные заявления о погибшем помогли Уэсту в продвижении его брендов.

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