«Вовремя сказать „хватит“»: отношения Канье Уэста с модой и их неминуемый финал

С начала 2010-х вся жизнь Канье Уэста выглядит как непрекращающееся головокружение от успехов и поиск сенсаций таблоидного пошиба одновременно. За это время к эксцентричному поведению рэпера все как будто привыкли: он принижает Тейлор Свифт на церемонии награждения VMA, выпускает альбом «ye» с откровенным мотто «I hate being bipolar, it’s awesome», предварительно собирая подобие религиозной общины (Sunday Service), и публично выясняет отношения с бывшей женой Ким Кардашьян, то призывая вернуться, то направляя в ее адрес агрессивные пассажи. В эту же копилку добавляем намерение участвовать в президентских выборах и смену имени на Йе.

Но особое место в жизни рэпера всегда занимала мода. Вспоминаем хронику отношений Канье с мировой фешен-индустрией и смотрим, как далеко они в итоге зашли.

Сотрудничество с adidas: от революции в мире коллабораций до обвинений в плагиате

Сотрудничество с adidas стало самым плодотворным за всю «модную» карьеру Канье. Коллаборационные модели стали революцией в мире кроссовок: всемирного ажиотажа на спортивную обувь обычный покупатель раньше не видел. Именно благодаря первым Yeezy 350, которые вышли в 2015 году, многие приобщились к индустрии кроссовок и открыли для себя ресейл. Кроме того, adidas с самого начала предоставлял собственному бренду Йе YEEZY SEASON производственные мощности.

Кроссовки Yeezy 350 — первый результат работы Канье Уэста с adidas

При этом у рэпера целый букет претензий к штаб-квартире спортивной марки в Херцогенаурахе: обвинения в плагиате дизайнов шлепанцев Adilette 22 и кроссовок adiFomQ, презентация в рамках YEEZY DAY 2022 моделей, которые Канье не утвердил, и общее недовольство «капиталистическими» принципами. В сердцах Канье объявил, что больше не хочет работать с большими компаниями и будет делать все сам, однако его дела идут вразрез со словами. После долгих разбирательств артист предложил adidas статус неэксклюзивного партнера по производству и дистрибуции.

Показательно, что Йе жалуется на условия работы со спортивными гигантами не в первый раз. С 2008 по 2012 год его связывали отношения с Nike, и после завершения сотрудничества рэпер заявлял, что ему не платили отчисления с продаж, так как он не был спортсменом. По его словам, Nike позволяли работать только над футболками и не ценили его способность к созиданию, а использовали как знамя.

В 2020 году Канье написал в Twitter, что, будь он в совете директоров adidas, его первым предложением была бы коллаборация с Nike.

«Корпоративная тактика» Йе включала в себя и шантаж: рэпер требовал место в советах директоров adidas и GAP, угрожая в противном случае прекратить сотрудничество.

Коллаборация с GAP: 10-летний контракт, которого хватило на два года

Если столкновения с adidas громкие, но в сущности неоригинальные, то претензии музыканта к GAP звучат интереснее. Во-первых, бренд не выполнил условие по открытию постоянных магазинов в поддержку коллаборации YZY GAP. Во-вторых, два года сотрудничества вылились лишь в две модели одежды — худи и пуховик . Хотя изначальные договоренности подразумевали более широкий ассортимент. В интернете можно найти тизеры и семплы других предметов, однако руководство бренда не сочло их удовлетворительными для серийного производства. Худи, к слову, продалась рекордными для GAP количествами — на $7 миллионов за первый день.

Худи из коллаборации YZY GAP

Отдельная «история»: коллекция YEEZY GAP Engineered By Balenciaga. За полтора года триллабораторам удалось выдать полноценную коллекцию из 36 вещей, и все они были в черной или серой расцветках (полагаем, это цвета души Канье в плохие и хорошие дни соответственно). Сейчас все предметы из коллекции доступны на многих сайтах и платформах, хотя ретейлеры подчеркивают ограниченность тиража. Напрашивается один из двух выводов: либо ограничения там такие же, как у обычного продукта GAP, либо продажи были ниже ожидаемого . Компания прогнозировала заработать $1 млрд за год, но, кажется, не сделала и четверти от желаемого результата.

В защиту Канье можно сказать, что он хотел сделать цены демократичнее: все вещи он собирался продавать по $20, но Gap поставил ценник в 3–15 раз выше. Вдобавок Канье пришлось объяснять в эфире Fox News задумку с мешками, в которых товар был представлен в торговых залах. Аудитория приняла строительные мешки за мусорные. Вместе с низким ценником такой клиентский опыт должен был передать простоту и обыденность выбора доступной каждому одежды. Однако была у него и «выездная» акция, когда на парковках организовывались поп-ап-пространства с мусорными баками — попробуй выкрутись. Хотя в целом мы Канье верим: похожие ценности он не раз выражал при сотрудничестве с adidas — бренд действительно выпускал пары, которые могли оставаться в наличии недели или месяцы.

Однажды рэпер даже заявил, что одежда должна быть бесплатной.

Без обвинений в плагиате не обошлось и здесь: в Instagram*-аккаунте Йе выложил переписку, где подчеркивается сходство футболки из YEEZY GAP Engineered By Balenciaga и новой футболки из регулярной коллекции. На наш взгляд, обвинение надуманное. Есть в этом казусе и другой момент: в съемке лукбука должны были участвовать дети Уэста, однако этого не случилось, и защитная реакция рэпера не заставила себя долго ждать. Шестиминутное видео собрало обвинения во всех смертных грехах в адрес руководства компании. Несколькими днями позднее юристы Канье оформили официальные претензии, хоть и в более скромном объеме: нарушения ограничивались неправильным мерчандайзингом и отсутствием физических пространств с коллекциями Йе.

Коллекция YEEZY GAP Engineered By Balenciaga, которая была представлена в торговом зале в строительных мешках

По итогу десятилетний контракт с GAP был расторгнут через два года , хотя условия давали рэперу возможность получить 8,5 миллиона акций компании (всего их 363 млн), если совместные коллекции хорошо продадутся. Это соответствует двум с лишним процентам капитализации GAP. Президент и исполнительный директор бренда Соня Сингал, давшая «зеленый свет» проекту YEEZY GAP, была отправлена в отставку на фоне снижающихся продаж.

Модный дом Йе: попытки создать бренд в одиночку

Конфликт с GAP натолкнул Канье на мысль о собственном бутике. Дебютный продукт, который достался Канье «в наследство» от GAP и не входит в коллекции YEEZY SEASON, — аморфные очки YZY SHDZ. Холдинг Канье Mascotte Holdings Inc. зарегистрировал пять товарных знаков для этой модели, однако вряд ли бренд позволит так просто реализовать формулу «YZYSHDZ no more gap». Юристы рекомендуют Канье умерить активность, пока стороны не придут к соглашению.

Однако усмирить личность масштаба Канье юридическими мелочами невозможно.

Он пропускает советы мимо ушей и регистрирует торговую марку Donda Sports, хотя договоры с adidas и GAP ограничивают (фактически запрещают) самостоятельную деятельность YEEZY в сфере разработки, продаж и продвижения одежды, обуви и аксессуаров. Забавно, что калифорнийский бренд MARKET вовсю потешается над Канье, выпуская идентичные очки в наборе из трех штук, который стоит $60, то есть по $20 за один экземпляр — ровно столько собирается просить и рэпер за свой аксессуар. Бонусом идет издевательская подпись про «100%-ный оригинальный дизайн».

Очки YZY SHDZ

Ну и жирная точка в череде попыток выпускать одежду самостоятельно: объявление об открытии собственного модного дома, которое прозвучало на показе YZYSZN9 в Париже.

Секретный показ — триумф или провал?

Показ YEEZY SEASON 9 на недавно прошедшей парижской Неделе моды должен был стать эксклюзивным событием. Ходили слухи, что коллекция разрабатывается при содействии основателя Hood By Air Шейна Оливера. Сам визионер признался, что «все было против него»: помещение на Елисейских Полях, в котором Раф Симонс проводил показ SS’97, пришлось долго «выбивать», а музыка была недостаточно громкой. Саундтреком к шоу выбрали композиции Канье в исполнении детского хора DONDA Gospel Choir. Секретная локация могла вместить лишь 50 гостей, среди которых были Анна Винтур и Джон Гальяно , а приглашения Канье рассылал лично. На подиум выходили Мишель Лами, Мэтью Уильямс, Амелия Грей и ARCA, а закрыла показ Наоми Кэмпбелл.

Самой эпатажной вещью в коллекции стал лонгслив с портретом Иоанна Павла II и слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке . Антидиффамационная лигаАмериканская неправительственная правозащитная организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям., к деятельности которой мы относимся скептически, признала его слоган одним из проявлений «языка ненависти». Пределами показа выходка не закончилась: позднее Йе выложил сторис, где назвал BLM мошенниками (и небезосновательно: двух лидеров BLM подряд — Патрисс Каллорс и Шаломию Бауэрс обвиняют в коррупции).

Дальше градус накала страстей только рос: порцию обвинений получил и глава LVMH Бернар Арно — и не в чем‑нибудь, а в смерти «лучшего друга» и дизайнера Вирджила Абло, который работал креативным директором Louis Vuitton вплоть до своей скоропостижной смерти в 2021-м. Йе и Вирджил действительно связывали близкие отношения на протяжении 00-х и 10-х годов, однако креативный директор Supreme и основатель Denim Tears не выдержал и включился в, кхм, дискуссию. В сердцах дизайнер указал на то, что Йе публично громил дизайны Абло на собрании с сотрудниками YEEZY SEASON, а на закрытую часть похорон Канье даже не пригласили (на публичной части ему не дали сказать речь). Йе ответил лаконично: «В войне они пошлют против тебя твой собственный народ». Кто эти «они» — вопрос открытый. Хочется спросить, наблюдает ли их Канье в одной комнате с нами.