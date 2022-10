«Вовремя сказать „хватит“»: отношения Канье Уэста с модой и их неминуемый финал

С начала 2010-х вся жизнь Канье Уэста выглядит как непрекращающееся головокружение от успехов и поиск сенсаций таблоидного пошиба одновременно. За это время к эксцентричному поведению рэпера все как будто привыкли: он принижает Тейлор Свифт на церемонии награждения VMA, выпускает альбом «ye» с откровенным мотто «I hate being bipolar, it’s awesome», предварительно собирая подобие религиозной общины (Sunday Service), и публично выясняет отношения с бывшей женой Ким Кардашьян , то призывая вернуться, то направляя в ее адрес агрессивные пассажи. В эту же копилку добавляем намерение участвовать в президентских выборах и смену имени на Йе.

Сотрудничество с adidas: от революции в мире коллабораций до обвинений в плагиате

Коллаборация с GAP: 10-летний контракт, которого хватило на два года

Отдельная «история»: коллекция YEEZY GAP Engineered By Balenciaga. За полтора года триллабораторам удалось выдать полноценную коллекцию из 36 вещей, и все они были в черной или серой расцветках (полагаем, это цвета души Канье в плохие и хорошие дни соответственно). Сейчас все предметы из коллекции доступны на многих сайтах и платформах, хотя ретейлеры подчеркивают ограниченность тиража. Напрашивается один из двух выводов: либо ограничения там такие же, как у обычного продукта GAP, либо продажи были ниже ожидаемого . Компания прогнозировала заработать $1 млрд за год, но, кажется, не сделала и четверти от желаемого результата.

Без обвинений в плагиате не обошлось и здесь: в Instagram*-аккаунте Йе выложил переписку, где подчеркивается сходство футболки из YEEZY GAP Engineered By Balenciaga и новой футболки из регулярной коллекции. На наш взгляд, обвинение надуманное. Есть в этом казусе и другой момент: в съемке лукбука должны были участвовать дети Уэста, однако этого не случилось, и защитная реакция рэпера не заставила себя долго ждать. Шестиминутное видео собрало обвинения во всех смертных грехах в адрес руководства компании. Несколькими днями позднее юристы Канье оформили официальные претензии, хоть и в более скромном объеме: нарушения ограничивались неправильным мерчандайзингом и отсутствием физических пространств с коллекциями Йе.

Коллекция YEEZY GAP Engineered By Balenciaga, которая была представлена в торговом зале в строительных мешках

Модный дом Йе: попытки создать бренд в одиночку

Конфликт с GAP натолкнул Канье на мысль о собственном бутике. Дебютный продукт, который достался Канье «в наследство» от GAP и не входит в коллекции YEEZY SEASON, — аморфные очки YZY SHDZ. Холдинг Канье Mascotte Holdings Inc. зарегистрировал пять товарных знаков для этой модели, однако вряд ли бренд позволит так просто реализовать формулу «YZYSHDZ no more gap». Юристы рекомендуют Канье умерить активность, пока стороны не придут к соглашению.