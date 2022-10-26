Фигуру Канье Уэста убрали из музея мадам Тюссо в Лондоне

Восковую фигуру Канье Уэста убрали из экспозиции музея мадам Тюссо в Лондоне в свете разразившегося вокруг рэпера скандала. Об этом сообщил The Guardian.

Скульптуру переместили в архивную комнату. Таким образом руководство музея выразило свое возмущение антисемитскими и расистскими комментариями музыканта. Фигура Уэста находилась в экспозиции с 2015 года.

«Каждый профиль заслуживает свое место в музее мадам Тюссо в Лондоне, и мы прислушиваемся к нашим гостям и публике относительно того, кого они ожидают увидеть», — прокомментировали в музее.

В последние недели Канье Уэст регулярно оказывается в центре скандалов. В начале октября его аккаунт в инстаграме заблокировали за антисемитизм в сообщениях к рэперу Diddy. Давний партнер музыканта adidas заявил о пересмотре контракта с ним.

Gap, а также конгломерат Kering отказались от сотрудничества с рэпером. Это случилось после того, как Уэст представил на Парижской неделе моды футболки бренда Yeezy со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.

Кроме того, в подкасте Drink Champs Канье заявил, что Джордж Флойд умер от передозировки фентанила, а не от действий полицейского. А после рэпер пожаловался на «еврейские СМИ», которые его якобы заблокировали. Мать дочери Джорджа Флойда подала в суд на Уэста. Сумма компенсации, которую она требует, — 250 млн долларов.

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