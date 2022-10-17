Уэст заявил, что Джордж Флойд умер от передозировки фентанила. А после посетовал на «еврейские СМИ»

В подкасте «Drink Champs» Канье Уэст заявил, что Джордж Флойд умер от передозировки фентанила, а не от действий правоохранителя. По словам рэпера, колено полицейского «даже не было у него на шее вот так», пишет NME.

Уэст поделился своим мнением после того, как посмотрел документальный фильм «Величайшая ложь из когда‑либо проданных: Джордж Флойд и подъем BLM». Во время подкаста артист сравнил Флойда с покойным дизайнером Вирджилом Абло.

Рэпер поинтересовался у ведущего, сможет ли вообще интервью с ним выйти, потому что, как он утверждает, «еврейские СМИ заблокировали его». Канье также обратился к финансовому конгломерату JP Morgan Chase, который разорвал отношения с рэпером после его антисемитских комментариев в соцсетях.

«Я вложил 140 млн долларов в JP Morgan, и они обращались со мной как с дерьмом, поэтому, если JP Morgan Chase так относится ко мне, то как они относятся к остальным? Я возмущен, люди хотят лучшего отношения, я не нарушал закон», — отметил Йе.

Появление Уэста в подкасте «Drink Champs» последовало примерно через неделю после того, как Instagram* и Twitter заблокировали его аккаунты, сочтя посты артиста антисемитскими. Сперва Уэст написал в инстаграме, что за рэпером Пи Дидди стоят некие влиятельные евреи. А после блокировки в этой соцсети перешел в твиттер, где заявил, что собирается устроить «death con 3» на евреев.

В США есть несколько степеней готовности к отражению военной угрозы, которые называются DefCon (Defence Conditions или «режим обороны»). Уэст заменил Def на созвучное слово death, что переводится как «смерть». После этого рэпера заблокировали и в твиттере.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.