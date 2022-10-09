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Канье Уэста заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Рэперу пришлось идти в твиттер
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:27

Инстаграм* заблокировал аккаунт Канье Уэста, усмотрев в его публикациях антисемитизм. Тогда рэпер перешел в твиттер и продолжил, пишет Complex.

Платформа ограничила доступ Уэсту после того, как он выложил свое личное сообщение рэперу Diddy: «Это не игра. Ты будешь примером для всех евреев, которые надоумили тебя позвонить мне. Никто не смеет мне угрожать или оказывать на меня влияние. Я говорил тебе, это война. Займись собственными делами». Свой пост он подписал «Иисус — еврей».

Тогда Уэст отправился в твиттер и первым же делом написал, что собирается устроить «death con 3» на евреев. Вероятно, он имел в виду американскую шкалу готовности вооруженных сил DEFCON, где третья стадия означает повышенную боеготовность. «Самое смешное, что я не могу быть антисемитом, потому что чернокожие на самом деле тоже евреи», — добавил он.

Не забыл Уэст обратиться и к Марку Цукербергу, основателю компании, владеющей соцсетью. «Посмотри, Марк. Ты прогнал меня из инстаграма*, а ведь раньше был моим nigga», — написал он. Модераторы твиттера уже удалили твиты Уэста.

Это не первый раз, когда Уэста обвиняют в антисемитизме.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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