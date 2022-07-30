СМИ: Илон Маск подал встречный иск против Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, который заключил с социальной сетью Twitter сделку по покупке платформы, затем отказался от нее и столкнулся с судебным разбирательством, подал встречный иск против сервиса, пишут Reuters и The Guardian.

Издания ссылаются на 164-страничный судебный документ, поданный от имени Маска — в свободном доступе его нет, но оба СМИ допускают, что он может быть опубликован в измененном виде. Содержание иска не разглашается.

Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов в апреле. Он заявил, что хочет превратить ее в площадку для «выражения свободы слова».

13 мая предприниматель приостановил сделку и заявил, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов в соцсети. По оценке Маска, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самой платформы — не более 5%.

Предприниматель отказался покупать сервис 9 июля — из‑за того, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии.

Глава Twitter Брет Тейлор заявил, что намерен добиваться продолжения сделки через суд — заседание по иску назначено на октябрь 2022-го