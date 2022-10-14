СМИ: Илон Маск находится под следствием из‑за сделки с Twitter

Илон Маск находится под следствием федеральных властей из‑за его поведения в связи со сделкой по покупке Twitter. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебный документ.

Агентство отмечает, что Twitter несколько месяцев назад направил запрос адвокатам Маска с просьбой предоставить переписки бизнесмена с федеральными властями, однако этого не было сделано. Тогда компания попросила документы через суд.

Несколько дней назад стало известно, что инвестор Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Маска, обвинив в манипулировании ценами акций компании. Он считает, что предприниматель, согласившись в начале октября возобновить приобретение Twitter, «по сути, признал, что все это время блефовал», говоря о выходе из сделки.