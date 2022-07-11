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Twitter через суд потребует от Илона Маска, чтобы он все-таки купил соцсеть

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Руководство соцсети Twitter планирует подать иск против основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил глава компании Брет Тейлор.

Илон Маск планировал купить Twitter, однако несколько дней назад отказался от этой идеи. По словам Тейлора, контракт был уже подписан и предполагал обязательное его соблюдение.

Представители Twitter намерены добиться в судебном порядке всех установленных соглашений. В частности, получить оговоренную сумму и передать ведение дел Илону Маску.

«Мы уверены, что победим в Канцлерском суде Делавэра», — заявил Брет Тейлор.

Как отмечает Hypebeast, соответствующее объявление Тейлор сделал чуть меньше чем через час после того, как юристы Илона Маска подали заявление о выходе из сделки в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

В конце апреля Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов. Он заявил, что хочет превратить соцсеть в площадку для «выражения свободы слова».

9 июля стало известно, что Маск передумал. Бизнесмен заявил, что компания нарушила несколько положений соглашения о слиянии. Уже тогда Брет Тейлор говорил, что будет добиваться продолжения сделки через суд.

Согласно условиям соглашения, Маск действительно может отказаться от сделки, но при этом ему придется заплатить 1 млрд долларов.

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