Илон Маск купит соцсеть Twitter за 44 млрд долларов

Американский бизнесмен Илон Маск, известный по компаниям Tesla и SpaceX, приобретет социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Предприниматель сумел договориться о получении контроля над компанией после серии переговоров. Изначально Маск предлагал за Twitter 43 млрд долларов, он называл эту сумму «лучшим и окончательным» предложением.

В своем письме для совета директоров Twitter Маск писал, что Twitter он должен быть преобразован в частную компанию. Однако руководство соцсети не хотело продавать бизнесмену 100% акций.

Маск намерен превратить соцсеть в площадку «выражения свободы слова». Он хочет изменить правила модерации и раскрыть «необычайный потенциал» Twitter.

«Я надеюсь, что даже мои худшие критики останутся в твиттере, потому что это то, что означает свобода слова», — написал Маск в своем аккаунте за несколько часов до подтверждения сделки.