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вчера в 17:48
Суд отложил заседание по делу Илона Маска, чтобы он успел закрыть сделку по покупке Twitter
Виктория Шанина
Сегодня в 10:02

Судья канцлерского суда Делавэра приостановил судебное разбирательство между Илоном Маском и Twitter. Оно было запланировано на 17 октября, пишет CNBC.

Теперь у Маска есть время до вечера 28 октября, чтобы закрыть сделку по покупке соцсети. Если бизнесмен успеет это сделать, ему удастся избежать разбирательства, в обратном случае заседание назначат на ноябрь.

Дату заседания попросили перенести юристы Илона Маска. Сейчас он работает над финансированием, необходимым для закрытия сделки. Предполагается, что он соберет необходимые средства и все-таки купит Twitter 28 октября.

В апреле Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов, но последние месяцы пытался выйти из сделки. 13 мая бизнесмен приостановил ее, заявив, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов на платформе. По оценке бизнесмена, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самого сервиса — не более 5%.

9 июля Маск заявил об отказе от покупки, объяснив это тем, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии. Глава Twitter Брет Тейлор сказал, что намерен добиваться продолжения сделки через суд (заседание именно по этому заявлению было назначено на 17 октября). 30 июля Маск подал встречный иск против соцсети.

4 октября Bloomberg сообщил, что Илон Маск согласился возобновить сделку по покупке Twitter. Он готов приобрести акции компании по цене 54,2 доллара за штуку. В этом случае сделка составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально.

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