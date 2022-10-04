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Bloomberg: Маск все же согласился купить Twitter по первоначально предложенной цене
Семён Гудошников
Сегодня в 20:19

Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, предприниматель готов приобрести акции Twitter по цене 54,2 доллара за штуку. В этом случае сделка составит 44 млрд долларов — на эту сумму Маск и рассчитывал, когда объявил о желании купить соцсеть в апреле 2022 года.

Основатель Tesla и Space X выступил с повторным предложением о покупке соцсети в письме к руководству Twitter, утверждают собеседники агентства. Сам бизнесмен, а также представители соцсети эту информацию пока не комментировали.

В апреле Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети, но последние месяцы пытался выйти из сделки. 13 мая бизнесмен приостановил ее, заявив, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов на платформе. По оценке бизнесмена, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самого сервиса — не более 5%.

9 июля Маск заявил об отказе от покупки, объяснив это тем, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии. Глава Twitter Брет Тейлор сказал, что намерен добиваться продолжения сделки через суд, — заседание по иску назначено на октябрь 2022-го. 30 июля Маск подал встречный иск против соцсети.

В августе экс-глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко рассказал о проблемах с безопасностью данных пользователей, сокрытии информации о взломах и использовании некорректного метода подсчета ботов на платформе. Суд согласился рассмотреть его заявления.

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