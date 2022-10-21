The Washington Post: Илон Маск планирует сократить персонал Twitter на 75%

Американский предприниматель, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск намерен сократить штат сотрудников Twitter с 7500 до 2000 человек — это порядка 75% всех занятых в обеспечении работы платформы, пишет The Washington Post со ссылкой на полученные данные и документы.

Даже если сделка по покупке Маском соцсети сорвется, ее руководство в любом случае планировало сократить фонд заработной платы примерно на 800 млн долларов к концу 2023 года. Это означало бы сокращение порядка 25% сотрудников. Компания также намерена «значительно сократить» объем инфраструктуры, включая центры хранения и обработки данных.

При этом главный юридический консультант Twitter Шон Эджетт разослал сотрудникам платформы письмо, где заявил, что компания не подтверждает намерения Маска по сокращению штата, пишет The Washington Post. Об этом также сообщает Reuters.

Эдвин Чен, ранее отвечавший за борьбу со спамом и наблюдение за работоспособностью системы Twitter, заявил, что, если намерения Маска все же будут осуществлены, они увеличат риск взломов и распространения запрещенного контента, а оставшиеся сотрудники не справятся с устранением проблем.

В апреле Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов, но последние месяцы пытался выйти из сделки. 13 мая бизнесмен приостановил ее, заявив, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов на платформе. По оценке бизнесмена, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самого сервиса — не более 5%.

9 июля Маск заявил об отказе от покупки, объяснив это тем, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии. Глава Twitter Брет Тейлор сказал, что намерен добиваться продолжения сделки через суд (заседание было назначено на 17 октября, затем суд отложил его). 30 июля Маск подал встречный иск против соцсети.

4 октября Bloomberg сообщил, что Илон Маск согласился возобновить сделку по покупке Twitter. Он готов приобрести акции компании по цене 54,2 доллара за штуку. В этом случае сделка составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально. Спустя 10 дней Reuters сообщил, что Маск находится под следствием из‑за сделки с Twitter.