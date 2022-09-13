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Акционеры Twitter проголосовали за продажу компании Илону Маску
Семён Гудошников
Сегодня в 19:10

Акционеры Twitter подтвердили свое желание продать компанию Илону Маску по условиям апрельских договоренностей — за 44 млрд долларов. Об этом пишет Business Insider.

Голосование прошло на быстрой шестиминутной встрече. Предварительно компания узнавала мнение акционеров насчет сделки. По данным The Wall Street Journal, число поддерживающих продажу Twitter Маску значительно превосходит количество тех, кто против.

При покупке компании за 44 млрд долларов каждая ее акция обойдется миллиардеру в 54,2 доллара. Это значительно выше, чем нынешняя стоимость ценных бумаг Twitter — в данный момент они торгуются на уровне 40,76 доллара.

Голосование акционеров Twitter о продаже компании Маску подготавливает почву для судебной тяжбы с бизнесменом, отмечает Business Insider. Основатель Tesla и SpaceX, в апреле подписавший контракт с Twitter на покупку соцсети, уже несколько месяцев пытается выйти из сделки.

13 мая Маск приостановил ее и заявил, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов на платформе. По оценке бизнесмена, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самого сервиса — не более 5%.

Отказ от покупки последовал 9 июля. Маск объяснил это тем, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии.

Глава Twitter Брет Тейлор заявил, что намерен добиваться продолжения сделки через суд, — заседание по иску назначено на октябрь 2022-го. 30 июля Маск подал встречный иск против соцсети.

В августе экс-глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко рассказал о проблемах с безопасностью данных пользователей, сокрытии информации о взломах и использовании некорректного метода подсчета ботов на платформе. Суд согласился рассмотреть его заявления.

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