Илон Маск нашел новый повод для ухода от покупки Twitter. Он связан с жалобой экс-сотрудника соцсети

Американский предприниматель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск нашел дополнительный повод для отказа от сделки по покупке социальной сети Twitter — он связан с заявлениями экс-главы службы безопасности сервиса Пейтера Затко. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления адвокатов бизнесмена.

23 августа агентство процитировало жалобу Затко на Twitter, которую он направил властям США. В ней он заявил, что платформа допускает «вопиющую нехватку» внимания к обеспечению безопасности данных пользователей.

По его словам, на половине серверов Twitter установлено устаревшее и уязвимое ПО, а руководители скрыли настоящие данные о количестве взломов и отсутствии защиты данных.

Компания использует некорректный метод подсчета числа ботов, добавил Затко. Наконец, он заявил, что один или несколько сотрудников компании могут работать на зарубежную разведку. Топ-менеджера уволили из компании ранее в 2022 году.

Теперь юристы американского бизнесмена отметили: слова бывшего сотрудника соцсети означают, что она нарушила условия сделки. Представители Twitter в ответ сообщили, что с точки зрения закона приведенный пример не имеет силы. Сам Маск хочет, чтобы Затко дал показания под присягой в суде в качестве свидетеля.

Американский бизнесмен, в апреле подписавший контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов, уже несколько месяцев пытается выйти из сделки.

13 мая Маск приостановил ее и заявил, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов на платформе. По оценке Маска, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самого сервиса — не более 5%.

Отказ от покупки последовал 9 июля. Бизнесмен объяснил это тем, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии.

Глава Twitter Брет Тейлор заявил, что намерен добиваться продолжения сделки через суд, — заседание по иску назначено на октябрь 2022-го. 30 июля Маск подал встречный иск против соцсети.

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