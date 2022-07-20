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Судебное разбирательство Twitter и Илона Маска состоится в октябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:55

Канцлерский суд штата Делавэр назначил заседание по иску Twitter к Илону Маску на октябрь 2022-го. Об этом сообщает Deadline.

Судебное разбирательство будет длиться пять дней. Такое решение было принято в пользу Twitter, который просил назначить четырехдневное заседание в сентябре. В свою очередь, адвокаты Маска настаивали на феврале.

Судья заявила, что задержка в разрешении вопроса может нанести непоправимый ущерб соцсети. Она не согласилась с доводами адвоката Маска в том, что разбирательство осенью — это слишком рано для всех сторон. «На мой взгляд, ответчики недооценивают возможности суда», — сказала судья.

12 июля Twitter подал иск против Маска через несколько дней после того, как миллиардер заявил, что передумал покупать соцсеть.

Согласно условиям соглашения, бизнесмен действительно может отказаться от сделки, но при этом ему придется заплатить 1 млрд долларов. Если же сделка все-таки будет совершена, Маск приобретет Twitter за 44 млрд.

«Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что подписанная им сделка больше не отвечает его личным интересам… Бизнесмен, очевидно, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр — может свободно передумать, разгромить компанию, нарушить ее работу, уничтожить стоимость акций и уйти», — сказано в иске.

Еще до судебного иска Маск заявлял, что сделка по покупке Twitter не состоится, пока соцсеть не докажет, что число ботов не превышает 5%. По оценке бизнесмена, количество ботов на платформе составляет не менее 20%.

«Ни переговоры, приведшие к сделке, ни само слияние никоим образом не зависят от ботов, ложных или спамерских аккаунтов. Этот вопрос является судебной позицией, призванной запутать или отсрочить дело», — подчеркнул на недавних слушаниях адвокат Twitter.

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