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Суд согласился рассмотреть заявления бывшего топ-менеджера Twitter в деле соцсети и Илона Маска
Денис Ламехов
Вчера в 10:14

Суд согласился рассмотреть заявления экс-главы службы безопасности Twitter (в еще более далеком прошлом — знаменитого хакера с никнеймом Mudge) Пейтера Затко в деле соцсети против Илона Маска. Об этом просил сам американский предприниматель, сообщает The Verge.

Перенести рассмотрение дела на более поздний срок, о чем также ходатайствовали адвокаты Маска, судья отказался. Оно остается назначенным на 17 октября.

В августе Затко рассказал о проблемах с безопасностью данных пользователей Twitter, сокрытии информации о взломах и использовании некорректного метода подсчета ботов на платформе. Наконец, он заявил, что один или несколько сотрудников компании могут работать на зарубежную разведку. Топ-менеджера уволили из компании ранее в 2022 году.

Боты — одна из причин, которые озвучивает Маск, пытаясь выйти из заключенной в апреле сделки по покупке соцсети за 44 млрд долларов.

В мае Маск заявил, что приостановил покупку и решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов на платформе. По оценке Маска, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самого сервиса — не более 5%.

Отказ от выполнения контракта последовал спустя два месяца. Глава Twitter Брет Тейлор заявил, что намерен добиваться от Маска продолжения сделки через суд, — заседание по иску назначено на октябрь 2022-го. 30 июля американский бизнесмен подал встречный иск против соцсети.

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