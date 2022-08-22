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Mura Masa перезаписал трек «Blessing Me» — теперь в нем читает Kali Uchis
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15:48
HBO Max/YouTube
HBO Max опубликовал первый тизер сериала The Last of Us
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ФСБ: убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы
14:28
Дайджест
Закрытие TJ, первый тизер сериала The Last of Us и другие новости дня
Сегодня в 17:42

TJ объявил о закрытии с 10 сентября. Редакция заявила, что деньги на развитие и поддержку проекта закончились после 24 февраля и блокировки.

ФСБ заявило, что убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей, по словам ведомства, стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

Роскомнадзор предложил книжной отрасли самой убирать книги с пропагандой ЛГБТ. В ведомстве это назвали «саморегулированием книжной отрасли» и внесли законопроект в Госдуму.

Магазины Crocs в России возобновят работу под управлением нового юрлица, пишет «Коммерсант». По данным газеты, к учрежденной в мае компании уже перешло управление торговой точкой в «Афимолле» — объект открыт, как и магазин в «Метрополисе».

Издательство «Эксмо» и платформа «ЛитРес» опубликуют новую книгу Виктора Пелевина в 2022 году. Точную дату выхода работы, информацию о ее названии, теме и сюжете «ЛитРес» не раскрыл.

В Дагестане обсуждают строительство курорта — аналога Сочи. В Ростуризме отметили «благоприятные для пляжного отдыха» условия на побережье Каспийского моря: широкую песчаную полосу, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон.

Из каталога «Кинопоиска» пропали шоу «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». Это связано с отзывом BBC Studios своей лицензии.

HBO Max показал первый тизер сериала по видеоигре The Last of Us. В нем Джоэл и Элли идут по заснеженному мосту, прячутся в заброшенных зданиях и исследуют стены, покрытые спорами гриба кордицепса.

Британский битмейкер и продюсер Mura Masa выложил обновленную версию вышедшего в мае трека «Blessing Me». В ней он пригласил читать куплет колумбийско-американскую исполнительницу Kali Uchis.

Сэкономить немного нервов и денег в преддверии нового учебного года поможет онлайн-школа «Учи.Дома», которая запускает бесплатный онлайн-марафон полезных советов для родителей «Как пережить 1 сентября, если вы родитель». В программе, в частности, — подборки полезных подкастов и сайтов, чек-листы, советы от опытных педагогов и психологов онлайн-школы. Для получения дельных рекомендаций дважды в день нужна лишь регистрация на сайте и подписка на бот в Telegram или VK. Марафон продлится с 20 августа до 1 сентября включительно.

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