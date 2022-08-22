«ЛитРес» анонсировал выход новой книги Виктора Пелевина в 2022 году

Издательство «Эксмо» и платформа «ЛитРес» опубликуют новую книгу Виктора Пелевина в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «ЛитРеса».

Точную дату выхода книги, информацию о ее названии, теме и сюжете «ЛитРес» не раскрыл. В «Эксмо» заявили, что обо всех деталях будут рассказывать дополнительно.

В начале августа «Год литературы» сообщил, что Пелевин впервые с 2003 года не представит новую книгу к началу осеннего сезона — вместо этого «Эксмо» перевыпустит роман писателя «S.N.U.F.F.» 2011 года.

Представительница издательства тогда напомнила, что в ноябре 2022-го автор отмечает шестидесятилетие — она не исключила возможность его неожиданных шагов.

Предлагаем перечитать три архивных материала «Афиши»: рецензию Льва Данилкина на «S.N.U.F.F.», подготовленный к двадцатилетию «Generation П» текст с подборкой мнений критиков, датированных 1999 годом (то есть годом выхода книги), а также обзор Егора Михайлова на «Transhumanism Inc.» — последнюю на данный момент работу Пелевина.