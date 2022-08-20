Из «Кинопоиска» пропали некоторые сериалы Би-би-си

Российские пользователи потеряли доступ к «Улице потрошителя», «Мисс Марпл», «Войне и миру», «Гордости и предубеждению». Однако «Доктор Кто», «Пустая корона», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву», «Дареллы», «Вызовите акушерку», «Детективы из Челси», «Будет больно» и другие шоу все еще можно посмотреть.

В «Кинопоиске» отметили, что проекты в онлайн-кинотеатре всегда то появлялись, то пропадали, и признали, что продление прав на зарубежный контент сейчас занимает больше времени. Там напомнили, что новинки в каталоге все же появляются — к примеру, «Засланец из Космоса» и «Дом Дракона».