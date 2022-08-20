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20 августа 2022 20:48
Из «Кинопоиска» пропали некоторые сериалы Би-би-си
Сегодня в 05:58

В каталоге «Кинопоиска» стали недоступны некоторые сериалы британской корпорации Би-би-си. РБК объяснили, что это связано с отзывом лицензии компании на свой контент в России.

Российские пользователи потеряли доступ к «Улице потрошителя», «Мисс Марпл», «Войне и миру», «Гордости и предубеждению». Однако «Доктор Кто», «Пустая корона», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву», «Дареллы», «Вызовите акушерку», «Детективы из Челси», «Будет больно» и другие шоу все еще можно посмотреть.

В «Кинопоиске» отметили, что проекты в онлайн-кинотеатре всегда то появлялись, то пропадали, и признали, что продление прав на зарубежный контент сейчас занимает больше времени. Там напомнили, что новинки в каталоге все же появляются — к примеру, «Засланец из Космоса» и «Дом Дракона».

В марте BBC Studios объявила о прекращении лицензирования всего контента для российских партнеров из‑за военной операции России на территории Украины.

Ранее из «Кинопоиска» пропали «Маска», трилогия «Властелин Колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья», бразильский сериал «Клон» и другие фильмы и шоу по той же причине.

После начала военных действий компании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители еще весной официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам и объявили об остановке проката своих фильмов.

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