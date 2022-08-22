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«Коммерсант»: В Дагестане обсуждают строительство курорта-аналога Сочи
Сегодня в 07:57

Российские власти обсуждают возможность создания курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане, аналогичному Сочи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в туристической отрасли. В Ростуризме информацию подтвердили.

По словам собеседника издания, о наличии подходящего участка в Каякентском районе на совещании говорил глава республики Сергей Меликов. Другой источник добавил, что пока «это только наметки», к проекту хотят привлечь корпорации «Туризм.РФ» и федеральные власти.

В Ростуризме отметили «благоприятные для пляжного отдыха» условия: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон. Там объяснили, что уже имеющиеся курорты в России летом перегружены и работают с устаревшей инфраструктурой.

В «Опоре России» видят целесообразной реализацию масштабного проекта на участке площадью около 200 га. с отелями на 30 тыс. номеров — на это потребуется более 295 млрд рублей. Участники туристической отрасли считают, что в Дагестане может появиться аналог Сочи: в республике есть пляжный и горный кластеры с экскурсионной составляющей, а также смысл строить отели категории «три-четыре звезды».

«Коммерсант» отмечает рост интереса к Дагестану с начала пандемии коронавируса. В 2021 году в регион приехали чуть более миллиона человек — это на 30% выше показателя предыдущего года. По данным туроператора «Интурист», в июне этого года республика вошла в пятерку наиболее популярных внутрироссийских направлений.

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