Издание TJ объявило о закрытии с 10 сентября

TJ объявило о закрытии с 10 сентября из‑за проблем с финансами. На сайте проекта появился материал с заголовком «История TJ завершается».

У компании «Комитет», владеющей TJ, «закончились средства для развития и поддержки проекта». Проект поэтапно сокращал штат, в том числе разработчиков, после начала российской спецоперации и блокировки.

«Получается, мы уйдем на отметке 11 лет, 2 месяца и 21 день. Все это время мы старались быть проводниками в мир интернет-культуры, новых технологий и того, как мир вокруг нас меняется. <…> Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц», — написала редакция.

После 10 сентября на сайте TJ появится заглушка и ссылка на HTML-архив статей редакции и лучших материалов пользователей. Редакция также описала способ сохранения своих статей для внештатных авторов и пользователей.

14 марта Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что на сайте издания размещены публикации, содержащие недостоверную информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих России и гражданского населения Украины, а также «недостоверную информацию об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».

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