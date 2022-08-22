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«Коммерсант»: магазины Crocs в России возобновят работу под управлением нового юридического лица
Сегодня в 07:17

Магазины американского обувного бренда Crocs в России возобновят работу с новым оператором ООО «Клэр», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Газета приводит данные из Единого госреестра юридических лиц, согласно которым компания создана в мае, ее основной владелец — Эрик Пети, глава «Крокс Си-Ай-Эс» в 2008–2014 годах.

К «Клэр», например, перешло управление магазином Crocs в московском «Афимолле». Объект в этом ТЦ уже открыт, как и точка в «Метрополисе».

Близкий к Crocs в России источник «Коммерсанта» подтвердил, что местные магазины компании планируется передать под управление нового юрлица. Оно должно работать и с партнерами, которые управляют магазинами по франшизе.

Собеседник газеты также сообщил, что возобновлять работу онлайн-магазина Crocs в России не планируется, товар будет продаваться через других интернет-ретейлеров. Источник в одном из них сообщил, что поставки продолжаются.

По сообщению издания, продавцы в офлайн-магазине (его местоположение не называется) ожидают новую поставку уже 23 августа.

Американская компания могла продать бизнес в России на рыночных условиях, сохранив за собой возможность выкупа «при наступлении определенных обстоятельств», заявил управляющий директор инвестиционно-банковской компании Peregrine Capital Дмитрий Габышев.

По его словам, такая схема позволяет Crocs возобновить поставки, снизив риски, которые в том числе несет прямое присутствие на российском рынке.

На нем Crocs работал с 2008 года, компания управляла 85 розничными точками. Бренд закрыл их, а также интернет-магазин в начале марта. Выручка «Крокс Си-Ай-Эс» в 2021 году составила 4,6 млрд рублей.

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