ФСБ: убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы

ФСБ заявила, что убийство журналистки Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы. По данным ведомства, исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, сообщает ТАСС.

ФСБ установила, что Вовк прибыла в Россию вместе с дочерью Софией Шабан 23 июля. В день убийства Дугиной они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщили в ведомстве.

В спецслужбе добавили, что Вовк с дочерью также арендовали квартиру в доме, где проживала погибшая. «Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP», — уточнили в ФСБ.

Вечером 20 августа дочь философа и общественного деятеля, а также идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья погибла в результате ЧП в Подмосковье. Внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу. По словам скрипача Петра Лундстрема, на нем должен был ехать cам Дугин, однако он сел в другую машину.

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