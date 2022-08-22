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ФСБ: убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы
Сегодня в 11:28

ФСБ заявила, что убийство журналистки Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы. По данным ведомства, исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, сообщает ТАСС.

ФСБ установила, что Вовк прибыла в Россию вместе с дочерью Софией Шабан 23 июля. В день убийства Дугиной они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщили в ведомстве.

В спецслужбе добавили, что Вовк с дочерью также арендовали квартиру в доме, где проживала погибшая. «Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP», — уточнили в ФСБ.

Вечером 20 августа дочь философа и общественного деятеля, а также идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья погибла в результате ЧП в Подмосковье. Внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу. По словам скрипача Петра Лундстрема, на нем должен был ехать cам Дугин, однако он сел в другую машину.

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