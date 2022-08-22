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HBO Max опубликовал первый тизер сериала The Last of Us
Сегодня в 12:07

HBO Max показал первый тизер сериала «Одни из нас» — экранизации видеоигры The Last of Us. Премьера проекта состоится на стрим-сервисе в 2023 году.

В ролике Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) идут по заснеженному мосту, прячутся в заброшенных зданиях, бегут в панике и исследуют стены, покрытые спорами гриба кордицепса. В трейлере также появился Билл, которого сыграл Ник Офферман.

«Все, о ком я заботилась, либо умерли, либо оставили меня», — говорит Элли. Точно такая же фраза прозвучала в самой игре.

Действие The Last of Us происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.

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Педро ПаскальНик ОфферманКрейг МазинНил Дракманн
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