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09:55
РКН предложил книжной отрасли самой убирать книги с пропагандой ЛГБТ
Сегодня в 12:58

Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз (РКС) с предложением убрать из продажи книги, содержащие пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

В РКН это назвали «саморегулированием книжной отрасли». Там подчеркнули, что «распространение пропаганды девиантных отношений в любом виде не соответствует традиционным ценностям российского общества и представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества».

«Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство», — предложили в РКН и добавили, что документ уже представили в Госдуму.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект, предполагающий штрафы до 10 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду и расширяющий действие закона на взрослых. 8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с такой же инициативой. 18 июля депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР предложили уже полный запрет «пропаганды нетрадиционных отношений» и отрицания семейных ценностей.

В настоящее время в России действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений только среди несовершеннолетних.

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