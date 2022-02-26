Россия закроет небо для самолетов авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

Россия ответной мерой закрывает небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Самолеты из этих стран смогут летать в Россию только по специальному разрешению.

25 февраля Чехия, Польша и Болгария закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов.

26 февраля Эстония и Латвия объявили о том, что закроют небо для самолетов из России.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Также власти Японии ужесточили санкции против России. В стране ввели запрет на выдачу виз россиянам и ограничили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Совет Европы приостановил членство России в этой организации, а ЕС принял второй пакет санкций — он должен стать «самым жестким в истории».