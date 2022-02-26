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Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:29

Власти Болгарии закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом cообщили в Министерстве транспорта и сообщения.

Болгария запретила всем воздушным судам с лицензией, выданной Россией, входить в воздушное пространство республики. Это касается в том числе воздушного пространства над территориальными водами.

Запрет начал действовать с полуночи 26 февраля. Как долго он продлится, не сообщается. В Минтрансе Болгарии отметили, что решение о запрете приняли из‑за эскалации военного конфликта и «в знак солидарности с Украиной».

Также воздушное пространство над своими территориями закрыли Чехия и Польша. Из‑за этого продолжительность рейсов «Аэрофлота» в Европу cтанет больше.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Также власти Японии ужесточили санкции против России. В стране ввели запрет на выдачу виз россиянам и ограничили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Совет Европы приостановил членство России в этой организации, а ЕС принял второй пакет санкций — он должен стать «самым жестким в истории».

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