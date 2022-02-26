перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Makalu/Pixabay
Эстония и Латвия закроют воздушное пространство для российских самолетов Обновлено в 14:02
Медведев: приостановка участия в Совете Европы — хорошая возможность восстановить смертную казнь 12:51
РКН потребовал от СМИ удалить материалы, в которых спецоперация России на Украине называется войной 12:23
В России выявили 122 995 новых случаев коронавируса 11:41
Большой театр перенес премьеру «Искусства фуги» Ратманского «в связи с текущими событиями» 11:03
kremlin.ru
США объявили о санкциях против Путина, Лаврова и Шойгу 9:59
ЕС ввел санкции против Мишустина, Медведева и Колокольцева 9:10
СМИ: Франция отправит в Румынию и Эстонию сотни военных 3:21
ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией и анонсировал новые санкции 2:42
Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний 1:29
George Mdivanian /Getty Images
ООН: за менее чем два дня Украину покинули более 50 тысяч беженцев 0:58
Российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп 0:05
Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР Вчера в 23:20
Audi, General Motors и другие автокомпании остановили поставки машин в Россию Вчера в 22:48
«Аэрофлот» отменил полеты в Лондон и Дублин до 23 мая Вчера в 22:07
В Москве арестовали участницу митинга, бросившую коктейль Молотова в полицейского Вчера в 21:32
Приостановление членства России в Совете Европы, ограничение Facebook и другие новости дня
Вчера в 20:59 дайджест
Евросоюз принял второй пакет санкций для России. В него входят меры против Путина и Лаврова Вчера в 20:32
Авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу до 13 марта Вчера в 19:42
Solen Feyissa/Unsplash
РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России Вчера в 19:36
Отключить рекламу

Эстония и Латвия закроют воздушное пространство для российских самолетов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:41
Обновлено сегодня в 14:02:

Латвия закроет воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний. «Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — написал министр юстиции страны Янис Борданс.

Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас. Его словам передает портал ERR.

Аас заявил, что власти страны готовят соответствующее решение, после которого над Эстонией не смогут пролетать самолеты из России.

Министр экономики призвал «балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства».

Ранее небо для российских самолетов закрыли Чехия, Польша и Болгария. Из‑за этого продолжительность рейсов «Аэрофлота» в Европу cтанет больше.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Также власти Японии ужесточили санкции против России. В стране ввели запрет на выдачу виз россиянам и ограничили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Совет Европы приостановил членство России в этой организации, а ЕС принял второй пакет санкций — он должен стать «самым жестким в истории».

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
поп
Юбилейный концерт «Будут все!»: Виктор Дробыш
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Уралвагонзавод
Совет Европы
Ростех
Новикомбанк
ОАК
ЕС
Google
Банк ВТБ
Сбербанк России
Центральный банк России
Совкомбанк
Аэрофлот
Apple
Люди
Джозеф Байден
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить