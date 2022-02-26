Эстония и Латвия закроют воздушное пространство для российских самолетов

Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас. Его словам передает портал ERR.

Аас заявил, что власти страны готовят соответствующее решение, после которого над Эстонией не смогут пролетать самолеты из России.

Министр экономики призвал «балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства».

Ранее небо для российских самолетов закрыли Чехия, Польша и Болгария. Из‑за этого продолжительность рейсов «Аэрофлота» в Европу cтанет больше.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Также власти Японии ужесточили санкции против России. В стране ввели запрет на выдачу виз россиянам и ограничили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Совет Европы приостановил членство России в этой организации, а ЕС принял второй пакет санкций — он должен стать «самым жестким в истории».