Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях в отношении России из‑за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Санкции коснулись ВТБ, «Аэрофлота», «Ростеха», ОАК, ОСК и Уралвагонзавода.

Акции «Аэрофлота» подлежат заморозке. Кроме того, авиакомпании будет запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство.

Банки будут полностью лишены доступа к британской финансовой системе, а размер вкладов российских граждан в банках Великобритании будет ограничен.

Джонсон также заявил, что экспорт из Великобритании в Россию товаров двойного назначения, включая технологических, будет остановлен.

«Мы подготовим новый законопроект, чтобы запретить экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд элитного и важного технологического оборудования в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическом секторе», — сказал он, отметив, что законопроект будет готов на следующей неделе.

Санкции также ввели против Кирилла Шамалова, Петра Фрадкова и Дениса Бортникова.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.